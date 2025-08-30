  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Quốc hội Thái Lan ấn định ngày bầu cử Thủ tướng mới

ClockThứ Năm, 04/09/2025 08:23
Hạ viện Thái Lan đã công bố nội dung chương trình nghị sự cho phiên họp vào ngày 5/9, với nội dung khẩn cấp trong chương trình là: phê chuẩn một người phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Tìm cơ hội cho hòa bình vững chắcThái Lan xác nhận tham dự tham vấn hòa bình do Malaysia chủ trìBiến tham vọng thành hành động để bảo vệ đại dương

Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: TTXVN)   

Ngày 3/9, Quốc hội Thái Lan thông báo sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt vào ngày 5/9 tới để bầu Thủ tướng mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trang web của Văn phòng Thư ký Hạ viện Thái Lan đã công bố nội dung chương trình nghị sự cho phiên họp của Hạ viện vào ngày 5/9, với nội dung khẩn cấp thứ 8 trong chương trình nghị sự là: xem xét và phê chuẩn một người phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng, theo Điều 159 của Hiến pháp Vương quốc Thái Lan.

Trước đó cùng ngày, ông Natthaphong Ruangpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP), đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan, tuyên bố quyết định của đảng PP ủng hộ lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng, cùng với 3 điều kiện, trong đó có yêu cầu phải giải tán Quốc hội trong 4 tháng kể từ tuyên bố chính sách của ông trước Quốc hội./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Quốc hộiThái Lanấn địnhngày bầu cửThủ tướng mới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới với đảng đối lập chính

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, bối cảnh chính trị Thái Lan đã thay đổi đáng kể trong ngày 29/8 sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, khi đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) tuyên bố đã đồng ý thỏa thuận với đảng Nhân dân (PP) đối lập chính để thành lập chính phủ mới.

Thái Lan Đảng Bhumjaithai đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới với đảng đối lập chính
Dự luật thúc đẩy các chính sách hướng tới người dân Thái Lan

Hạ viện Thái Lan mới đây thông qua dự luật ngân sách hơn 3,78 nghìn tỷ baht cho năm tài chính 2026. Trước thông tin này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira khẳng định, chính phủ sẽ cải thiện hoạt động để bảo đảm chi tiêu ngân sách hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho đất nước và người dân.

Dự luật thúc đẩy các chính sách hướng tới người dân Thái Lan

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top