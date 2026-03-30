Quốc hội Iraq ấn định thời điểm bầu Tổng thống mới

ClockThứ Ba, 31/03/2026 09:02
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Iraq tại Thủ đô Baghdad. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ngày 30/3, Ban lãnh đạo Quốc hội Iraq đã ấn định ngày 11/4 tới là thời điểm tổ chức phiên họp bầu Tổng thống mới, trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài tại quốc gia này.

Theo thông báo từ Ban lãnh đạo Quốc hội, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp mở rộng của lãnh đạo các lực lượng chính trị trong Quốc hội nhằm hoàn thiện chương trình nghị sự lập pháp và quy trình bỏ phiếu cho các ủy ban thường trực.

Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn tất các yêu cầu hiến định để bầu ra người đứng đầu nhà nước, từ đó tháo gỡ thế bế tắc.

Thông báo nêu rõ: "Ban lãnh đạo Quốc hội kêu gọi lãnh đạo các khối chính trị đề cao trách nhiệm trong việc hoàn thành các mốc hiến định và thành lập một chính phủ đủ năng lực để giải quyết những thách thức hiện nay."

Iraq đã tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 11/2025. Theo Hiến pháp nước này, Quốc hội phải bầu ra Tổng thống với đa số 2/3 số phiếu trong vòng 30 ngày kể từ phiên họp đầu tiên.

Đây là bước đi bắt buộc trước khi chính thức đề cử Thủ tướng từ khối lớn nhất tại Quốc hội để thành lập Nội các mới với đầy đủ quyền hành pháp.

Các đảng phái chính trị theo dòng Hồi giáo Shiite của Iraq đã thành lập Khối Hợp tác, khối lớn nhất trong Quốc hội, nhưng họ vẫn chưa đạt được đồng thuận về ứng cử viên cho vị trí thủ tướng, khiến đất nước phải duy trì một chính phủ lâm thời với quyền hạn pháp lý hạn chế.

Nỗ lực đẩy nhanh cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Iraq đối mặt với áp lực ngày càng tăng về ổn định chính trị giữa môi trường khu vực đầy biến động.

Theo hệ thống chia sẻ quyền lực tại Iraq ,chức vụ Tổng thống dành riêng cho người Kurd, trong khi Chủ tịch Quốc hội phải là người Arập-Hồi giáo theo dòng Sunni và Thủ tướng là người Hồi giáo Shiite.

Trong phiên khai mạc ngày 29/12/2025, Quốc hội Iraq đã bầu nghị sỹ Hồi giáo dòng Sunni Haibat Al-Halbousi làm Chủ tịch Quốc hội, qua đó chính thức khởi động tiến trình thành lập chính phủ mới - quá trình thường kéo dài nhiều tháng tại quốc gia Trung Đông này.

Theo nhandan.vn
Ngày đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không khí trong phòng bầu có chút rộn ràng xen lẫn hồi hộp. Mỗi người cầm trên tay tờ phiếu nhỏ nhưng ai cũng hiểu phía sau đó là quyền lựa chọn của mình.

Sáng 18/3,​ Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP. Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

