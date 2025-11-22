Phát hiện gene giúp tế bào ung thư thoát khỏi sự tấn công của hệ miễn dịch

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Reports, hé lộ cơ chế giúp khối u kháng lại các phương pháp điều trị miễn dịch. Đó là gene TAK1, hoạt động như một công tắc an toàn bảo vệ tế bào ung thư khỏi các tín hiệu mạnh mẽ do tế bào T CD8+ tạo ra. T CD8+ là những tế bào chủ chốt của hệ miễn dịch, có nhiệm vụ tiêu diệt các tế bào lạ.

Theo ONJCRI, đơn vị dẫn đầu nghiên cứu hợp tác với Viện Nghiên cứu Y khoa Walter và Eliza Hall của Australia, gene TAK1 được xác định bằng cách tiến hành sàng lọc gene quy mô lớn để tìm kiếm các gene giúp tế bào ung thư sống sót sau các cuộc tấn công của tế bào T CD8+. Nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại ONJCRI, bà Anne Huber cho biết: "Người ta biết rằng TAK1 thúc đẩy sự sống sót của tế bào ung thư và ngăn chặn sự chết của tế bào, tuy nhiên chúng ta không biết rằng tế bào ung thư sử dụng chiến thuật này để tránh bị hệ miễn dịch tiêu diệt".

Khi TAK1 bị ức chế trong các mô hình thí nghiệm sử dụng phương pháp chỉnh sửa gen CRISPR, các khối u phát triển kém, chứng tỏ hệ thống miễn dịch có khả năng kiểm soát tế bào ung thư tốt hơn.

Bà Huber cho biết: "Nếu không có TAK1, các tế bào ung thư sẽ mất đi một loại protein quan trọng, cFLIP, vốn thường ngăn ngừa sự chết tế bào, và chúng trở nên nhạy cảm hơn nhiều với sự tấn công của hệ thống miễn dịch". Theo bà, việc vô hiệu hóa TAK1 giúp hệ thống miễn dịch dễ dàng loại bỏ tế bào ung thư hơn, mang lại hy vọng về các lựa chọn điều trị hiệu quả hơn.

Về phần mình, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại ONJCRI, bà Tirta Djajawi cho biết việc ức chế TAK1 có thể làm cho các liệu pháp miễn dịch hiện tại hiệu quả hơn "bằng cách tước bỏ lớp bảo vệ này khỏi khối u". Bà Djajawi ví TAK1 như một “bộ giảm xóc” cho phép các tế bào ung thư sống sót sau những đòn tấn công mạnh nhất của hệ thống miễn dịch. Loại bỏ nó, và khối u sẽ sụp đổ dưới sức mạnh của sự tấn công miễn dịch.

Các liệu pháp miễn dịch ung thư có thể hoạt động rất tốt, nhưng trong một số trường hợp lại kém hiệu quả do các quá trình sinh tồn vốn có của khối u giúp chúng chống lại sự tấn công của hệ thống miễn dịch.

Nghiên cứu được thực hiện trên nhiều loại ung thư khác nhau, chủ yếu là ung thư hắc tố da, thường được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch.