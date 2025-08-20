Mỹ, Anh, EU và Ukraine nêu phương án tìm kiếm hòa bình bền vững tại châu Âu

Quân nhân Ukraine bốc dỡ tên lửa chống tăng Javelin trong gói viện trợ vũ khí của Mỹ tại sân bay quốc tế Boryspil, ngoại ô Kiev. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 21/8, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS) Joseph Holstead cho biết các bộ trưởng quốc phòng từ Mỹ, Anh, Ukraine và một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra các phương án quân sự nhằm mang lại nền hòa bình bền vững tại châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang dẫn đầu việc thúc đẩy nỗ lực để Moskva và Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Holstead nêu rõ các phương án được đưa ra tại cuộc hội đàm từ ngày 19-20/8 ở Washington nói trên sẽ được trình lên các cố vấn an ninh quốc gia của mỗi nước để xem xét một cách phù hợp trong các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.

Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch và trao đổi thông tin sẽ tiếp tục được thực hiện trong quá trình đàm phán.

Theo nhận định của giới phân tích, sẽ cần thời gian để các nhà hoạch định quân sự của Mỹ và EU xác định phương án nào vừa khả thi về mặt quân sự lại vừa được Điện Kremlin chấp nhận.

Cũng trong ngày 21/8, Đại tá Andre Wuestner, người đứng đầu Hiệp hội Lực lượng Vũ trang Đức, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo EU không nên thiếu thực tế khi thảo luận về lực lượng gìn giữ hòa bình Ukraine, mà cần nhìn nhận thẳng thắn trước những thách thức và rằng việc có được một lệnh ngừng bắn nhanh chóng "dường như là không thể".

Ông ước tính rằng mỗi quốc gia lớn triển khai quân đội trong một thỏa thuận hậu xung đột Ukraine như một phần của liên minh tự nguyện, chẳng hạn như Anh, Pháp và Đức, sẽ cần triển khai ít nhất 10.000 quân tới Ukraine trong dài hạn, đặt ra một thách thức rất lớn đối với lực lượng vốn đã bị kéo căng và thiếu trang bị của họ.

Do đó, ông cho rằng việc đẩy nhanh việc trang bị vũ khí và củng cố trụ cột châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới là nhu cầu cấp thiết.

Ukraine đề xuất với Mỹ thỏa thuận 50 tỷ USD sản xuất thiết bị bay không người lái

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/8 cho biết nước này đã đề xuất với Mỹ một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD về sản xuất thiết bị bay không người lái trong vòng 5 năm, với sản lượng 10 triệu chiếc mỗi năm.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói rằng thỏa thuận mà Ukraine đã chuẩn bị từ trước và đề xuất với phía Mỹ là một chương trình quy mô lớn và nhiều khả năng sẽ được triển khai sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc.

Trước đó, ngày 19/8, tại Washington, ông Zelensky cho hay đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ sẽ mua thiết bị bay không người lái của Ukraine khi xuất khẩu được nối lại.

Theo ông Zelensky, điều này có ý nghĩa quan trọng, giúp thúc đẩy năng lực sản xuất thiết bị bay không người lái ở trong nước.

Trước đó, tại một cuộc họp báo gần Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine cũng đề cập các đảm bảo an ninh của Mỹ có thể bao gồm một thỏa thuận trị giá 90 tỷ USD giữa Washington và Kiev để mua khí tài của Mỹ, trong đó có hệ thống phòng không và các khí tài khác.

Trong một diễn biến khác liên quan, Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/8 thông báo kế hoạch tăng đáng kể việc mua sắm thiết bị quân sự và quốc phòng từ Mỹ.

Tuyên bố chung nhằm thiết lập một khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương, EU nêu rõ việc mở rộng mua sắm sẽ diễn ra với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Chính phủ Mỹ, phản ánh ưu tiên chiến lược chung trong việc tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương, củng cố khả năng tương tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và bảo đảm các đồng minh châu Âu tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Hiện các nước EU đang tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine./.