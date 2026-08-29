Nhiều nước phản đối cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza

Người dân Palestine đi sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/9, ngoại trưởng các nước gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Indonesia đã bày tỏ phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong Chính phủ Israel về việc di dời người Palestine khỏi Dải Gaza.

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng cho rằng các hành động cưỡng bức di dời người dân khỏi Gaza "vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, đồng thời đe dọa trực tiếp các quyền chính đáng và không thể bị tước bỏ của người Palestine".

Các ngoại trưởng cảnh báo việc biến những lời kêu gọi cưỡng bức di dời thành chính sách hoặc biện pháp cụ thể sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm suy yếu những nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, Dải Gaza là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tính thống nhất của các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm Gaza và Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem. Tuyên bố cho rằng các kế hoạch di dời đi ngược những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, trong đó có kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza.

Các ngoại trưởng tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài, theo đó thành lập một Nhà nước Palestine độc lập trên các đường biên giới trước ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tuyên bố đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực áp đặt một thực tế địa lý hoặc nhân khẩu học mới tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, ngày 4/9, Liên minh châu Âu (EU) và phong trào Hồi giáo Hamas cũng đã lên tiếng phản đối đề xuất của một số bộ trưởng Israel về việc đưa người Palestine rời khỏi Dải Gaza để chuyển ra nước ngoài.

Các phản ứng được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir ngày 3/9 công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi Dải Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di dời toàn bộ khoảng 2 triệu người dân tại đây trong 6 năm tiếp theo. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẵn sàng triển khai việc đưa người Palestine rời khỏi Dải Gaza bằng đường biển và đường bộ, song vẫn đang chờ sự phối hợp từ phía Mỹ. Theo ông Katz, phía Mỹ hiện đang thảo luận về các địa điểm tiềm năng có thể tiếp nhận người Palestine.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich trước đó cũng từng đề xuất đưa người Palestine rời khỏi Bờ Tây, trong bối cảnh các vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại khu vực này đang có chiều hướng gia tăng.

Theo luật pháp quốc tế, việc cưỡng bức di dời dân thường là hành động bất hợp pháp và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

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