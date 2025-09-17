Nhiều nước chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine

Người dân Palestine tại khu vực Sudaniya, phía Bắc thành phố Gaza, ngày 12/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 20/9, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh hội nghị sắp tới sẽ là bước đi then chốt hướng tới việc công nhận quy chế nhà nước Palestine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ giải pháp hai nhà nước dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cùng ngày hoan nghênh tuyên bố của Bồ Đào Nha về ý định công nhận Palestine, coi đây là “bước đi lịch sử” phản ánh sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cũng điện đàm với Tổng thống Macron, nhất trí phối hợp khởi động lại hội nghị hòa bình ở cấp thượng đỉnh nhằm hỗ trợ chấm dứt xung đột tại Gaza.

Cùng thời điểm, nhiều quốc gia phương Tây đang chuẩn bị các động thái chính thức công nhận nhà nước Palestine. Truyền thông Anh đưa tin Thủ tướng Keir Starmer dự kiến công bố quyết định công nhận vào ngày 21/9. Tại Ottawa, Thủ tướng Mark Carney xác nhận Canada sẽ theo đuổi kế hoạch công nhận Palestine trong tuần tới, coi đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Đại sứ Canada sắp nhậm chức tại LHQ David Lametti cho biết nước này cần “thu thập và đánh giá toàn bộ bằng chứng” trước khi đi đến kết luận về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh lập trường dựa trên quy trình pháp lý quốc tế.

Hội nghị về giải pháp hai nhà nước, dự kiến diễn ra ngày 22/9, được kỳ vọng tiếp nối kết quả Hội nghị quốc tế cấp cao về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì hồi tháng 7. Trước đó, ngày 12/9, ĐHĐ LHQ đã thông qua Tuyên bố New York với 142 phiếu thuận và 10 phiếu chống, kêu gọi các bước đi cụ thể, có thời hạn và không thể đảo ngược để thực thi giải pháp hai nhà nước.

Trong khi đó, tại thực địa, tình hình an ninh tại Gaza tiếp tục căng thẳng. Quân đội Israel ngày 20/9 đẩy mạnh chiến dịch tấn công thành phố Gaza, phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng và tiến công vào các khu vực Sheikh Radwan và Tel Al-Hawa.

Giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 60 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mới nhất. Israel ước tính hơn 500.000 người đã rời thành phố Gaza kể từ đầu tháng 9, trong khi Hamas cho rằng khoảng 900.000 dân vẫn còn ở lại, trong đó có cả con tin Israel.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn tin an ninh Israel tiết lộ Hamas đã tái thiết phần lớn mạng lưới đường hầm ngầm và cài đặt thuốc nổ vào các công trình dân sự, khiến hoạt động quân sự của Israel đối mặt nhiều thách thức. Ước tính có tới 10.000 tay súng Hamas đang ẩn náu tại khu vực này.