Nhật Bản: Thủ tướng Ishiba Shigeru thông báo từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã chính thức thông báo quyết định từ chức tại cuộc họp báo tại Tokyo ngày 7/9/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chiều 7/9, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã chính thức thông báo quyết định từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Quyết định được ông công bố tại cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản cho biết, tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ishiba tuyên bố: "Tôi đã quyết định từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do. Tôi đã giao cho Tổng thư ký LDP Hiroshi Moriyama tiến hành các thủ tục bầu chủ tịch mới theo Điều 6, Khoản 2 của Điều lệ đảng, tức là tổ chức một cuộc bầu cử bất thường trong trường hợp vị trí chủ tịch đảng bị khuyết trong nhiệm kỳ.”

Cũng theo ông Ishiba, hiện tại là “thời điểm thích hợp” để ông “quyết định trao lại quyền lực cho người kế nhiệm”.

Ông nói: “Cho đến khi có một chủ tịch mới được bầu chọn, tôi sẽ kiên trì thực hiện trách nhiệm của mình đối với người dân và giao phó tương lai cho chủ tịch và thủ tướng mới".

Theo hệ thống chính trị Nhật Bản, việc ông Ishiba từ chức chủ tịch đảng cầm quyền đồng nghĩa với việc từ chức Thủ tướng.

Ông Ishiba lên làm Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái và chịu áp lực lớn từ nội bộ đảng cầm quyền sau khi đảng này chịu thất bại trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 vừa qua, khiến liên minh cầm quyền mất đa số ghế tại cả hai viện Quốc hội.

Ngoài ra, áp lực càng đè nặng hơn khi Tổng Thư ký Hiroshi Moriyama và một số thành viên khác trong Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cũng có ý định từ chức.

Hiện một số đảng đối lập tại Nhật Bản đang theo dõi sát sao những thay đổi trong Ban lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do.

Ông Yuichiro Tamaki-Chủ tịch đảng Dân chủ Nhân dân (DPP) bày tỏ hy vọng tình hình hiện nay sẽ được giải quyết nhanh chóng để tránh đẩy chính trường quốc gia vào tình trạng trì trệ hơn nữa.

Ông Fumitake Fujita-đồng lãnh đạo của đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đảng đối lập lớn thứ hai - khẳng định: “Khoảng trống chính trị kéo dài trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do sẽ không có lợi cho người dân Nhật Bản”.

Trong khi đó, ông Junya Ogawa, Tổng thư ký đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, đảng đối lập lớn nhất ở nước này, kêu gọi các đảng đối lập đoàn kết và tìm kiếm khả năng đề cử một thủ tướng mới.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Ishiba đã giảm 2,7 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó vào tháng 8, xuống còn 32,7%.

Theo cuộc khảo sát trong 2 ngày 6-7/9, có tới 82,7% số người được hỏi tin rằng báo cáo nội bộ của đảng Dân chủ Tự do sẽ không giúp lấy lại niềm tin của công chúng sau khi đảng này và đối tác trong liên minh là đảng Công Minh đã để mất thế đa số trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20/7 vừa qua.

Theo tính toán, liên minh cầm quyền chỉ có thể giành lại đa số ghế trong Quốc hội nếu đảng Dân chủ Tự do bắt tay được với đảng Dân chủ Nhân dân hoặc đảng Đổi mới Nhật Bản.