  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Nhật Bản: Chưa phát hiện bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Tomari sau động đất

ClockThứ Ba, 09/12/2025 09:32
Đêm 8/12 (giờ địa phương), Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này chưa phát hiện bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Tomari sau khi xảy ra trận động đất lớn tại khu vực dọc rãnh ngoài khơi tỉnh đảo Hokkaido.

Nhật Bản: Chính quyền nữ Thủ tướng Sanae Takaichi trước phép thử đầu tiênNhật Bản ghi nhận mức thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lụcNhật Bản quyết tâm khẳng định vị thế

Thông tin về trận động đất có độ lớn 7,6 ở ngoài khơi tỉnh Aomori (Nhật Bản) được phát trên truyền hình tại thủ đô Tokyo, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng theo người phát ngôn, Chính phủ Nhật Bản đang xác định thương vong và thiệt hại do động đất. Ít nhất đã có 2 vụ cháy xảy tại thành phố Aomori, thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Trong khi đó, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra lúc gần nửa đêm 8/12 tại địa điểm đã được các chuyên gia nước này dự báo trước đó. Trận động đất đạt cấp độ 6 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản, tạo rung chấn có thể cảm nhận được ở cả khu vực trung tâm thủ đô Tokyo.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng một số dịch vụ tàu hỏa trong khu vực, nơi từng bị tàn phá nặng nề trong trận động đất có độ lớn 9,0 hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ bị động đất nhất thế giới, với tần suất 5 phút/lần do nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương. Quốc gia này hứng chịu khoảng 20% tổng số trận động đất có độ lớn từ 6,0 trở lên của toàn thế giới.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Nhật Bảnchưa phát hiện bất thườngnhà máy điện hạt nhân Tomarisau động đất
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, hợp tác địa phương đã và đang trở thành động lực quan trọng tạo nên những kết nối bền chặt giữa hai quốc gia. Với Huế - đô thị di sản độc đáo của Việt Nam - Nhật Bản không chỉ là đối tác kinh tế, thương mại hay du lịch, mà còn là người bạn đồng hành đặc biệt trong hành trình trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, và phát triển bền vững dựa trên giá trị di sản.

Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản
Nhật Bản quyết tâm khẳng định vị thế

Các chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ở châu Á được dư luận đánh giá là cơ hội để tái định vị vai trò, vị thế và tiếng nói của Tokyo trên bàn cờ địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, cũng như củng cố niềm tin, mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực.

Nhật Bản quyết tâm khẳng định vị thế

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top