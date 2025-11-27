Nhật Bản: Chưa phát hiện bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Tomari sau động đất

Thông tin về trận động đất có độ lớn 7,6 ở ngoài khơi tỉnh Aomori (Nhật Bản) được phát trên truyền hình tại thủ đô Tokyo, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng theo người phát ngôn, Chính phủ Nhật Bản đang xác định thương vong và thiệt hại do động đất. Ít nhất đã có 2 vụ cháy xảy tại thành phố Aomori, thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Trong khi đó, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra lúc gần nửa đêm 8/12 tại địa điểm đã được các chuyên gia nước này dự báo trước đó. Trận động đất đạt cấp độ 6 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản, tạo rung chấn có thể cảm nhận được ở cả khu vực trung tâm thủ đô Tokyo.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng một số dịch vụ tàu hỏa trong khu vực, nơi từng bị tàn phá nặng nề trong trận động đất có độ lớn 9,0 hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ bị động đất nhất thế giới, với tần suất 5 phút/lần do nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương. Quốc gia này hứng chịu khoảng 20% tổng số trận động đất có độ lớn từ 6,0 trở lên của toàn thế giới.