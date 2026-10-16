Na Uy đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Trẻ em sử dụng điện thoại thông minh truy cập mạng xã hội. Ảnh: Vanity Fair

Các nền tảng như TikTok, Snapchat và Roblox có thể thuộc diện điều chỉnh theo thiết kế, tính năng và nội dung hiện nay. Doanh nghiệp công nghệ phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi người dùng, bảo đảm trẻ em không tiếp cận các dịch vụ bị hạn chế.

Các rủi ro được Chính phủ Na Uy nêu ra gồm nội dung độc hại, tính năng gây nghiện, quảng cáo bất hợp pháp và nguy cơ trẻ bị người lạ tiếp cận ngoài ý muốn.

Na Uy dự kiến trình dự luật lên Quốc hội trước cuối năm nay. Động thái này nằm trong xu hướng gia tăng kiểm soát việc trẻ em sử dụng các dịch vụ trực tuyến tại châu Âu do lo ngại về tác động của nội dung độc hại và các cơ chế giữ chân người dùng đối với trẻ vị thành niên.

Ngoài Na Uy, Đan Mạch cũng đã áp dụng các hạn chế tương tự, trong khi Tây Ban Nha đang hướng tới lệnh cấm đối với học sinh dưới 16 tuổi.