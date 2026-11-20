Tân Hoa xã ngày 20-11 đưa tin, số liệu trên được ông Arthur Miller, quan chức phụ trách ngân sách của Lầu Năm Góc đưa ra tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ (Thượng viện Mỹ). Số liệu mới nhất tăng khoảng 27% so với con số 38 tỷ USD mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố hồi tháng 9 năm nay.

Ông Arthur Miller cho biết 48,3 tỷ USD là chi phí dành cho đạn dược, thay thế trang thiết bị và các hoạt động quân sự, không bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông cũng như không tính đến thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu. Hồi tháng trước, tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin từ Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại đối với các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực dao động khoảng 5-15 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 16-11. Ảnh: AP

Kênh truyền hình Al Jazeera cho biết các ước tính về chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran liên tục tăng khi xung đột tiếp diễn. Hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay, Chính phủ Mỹ ước tính chi phí lần lượt là 25 tỷ USD và 29 tỷ USD. Đến tháng 7, tại phiên điều trần ở Thượng viện, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thông báo chi phí đã lên tới 37,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định chi phí thực tế có thể cao hơn nhiều và 48,3 tỷ USD vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Trong bối cảnh chưa có triển vọng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, CBO ước tính, chừng nào vẫn còn tiếp diễn, cuộc xung đột có thể tiêu tốn khoảng 2-3 tỷ USD mỗi tháng đối với Washington.

Al Jazeera dẫn lời ông John Phillips, một chuyên gia tư vấn người Anh về an ninh và rủi ro, cho rằng nếu xung đột tiếp diễn mà không đạt được kết quả bền vững, Mỹ có nguy cơ liên tục phải chi tiền để duy trì sức ép quân sự, đồng thời tìm cách khôi phục những năng lực đã bị tiêu hao. Hiện nay, Mỹ phải cân nhắc 3 loại chi phí: Số tiền đã chi, năng lực quân sự đã tiêu hao và những xáo trộn kinh tế do cuộc xung đột gây ra. “Một thắng lợi về mặt chiến thuật không nhất thiết đồng nghĩa với thắng lợi về mặt chiến lược. Nếu cuộc xung đột khiến các kho dự trữ của Mỹ cạn kiệt, thị trường năng lượng bất ổn và tình hình an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết thì vấn đề không chỉ là cuộc xung đột sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền mà còn là liệu những lợi ích lâu dài mà nó mang lại có xứng đáng với cái giá phải trả hay không”, ông John Phillips nêu rõ.

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn trang tin Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không vội vàng quyết định về hành động quân sự tiếp theo nhằm vào Iran và sẽ chờ đến năm mới 2027 để xác định các bước đi tiếp theo. Theo Axios, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc và giới chức tình báo Mỹ đánh giá khả năng Iran phản ứng trước nhiều kịch bản quân sự khác nhau, trong đó có khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những nơi bị nghi là cơ sở hạt nhân, các công trình hạ tầng và giới lãnh đạo Iran.

Trong khi đó, Tân Hoa xã ngày 20-11 cho biết, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này không chấp nhận việc tiếp tục một cuộc xung đột tiêu hao và sẽ không cho phép tình hình kéo dài. Iran sẽ chấm dứt cuộc xung đột một cách dứt khoát. Vấn đề này hoặc sẽ được giải quyết trên chiến trường hoặc Mỹ phải chấp nhận các điều kiện của Iran. IRGC cũng khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không mở lại eo biển Hormuz trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran “một cách có thể kiểm chứng được”.