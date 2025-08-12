Mỹ nỗ lực "lên lịch" cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 11/8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước này đang nỗ lực “lên lịch” cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với 2 người đồng cấp Nga và Ukraine.

Phát biểu trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, ông Vance tiết lộ một trong những điểm nghẽn trước đây là việc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, “nhưng giờ đây Tổng thống (Putin) đã thay đổi điều đó.”

Khi được hỏi về kỳ vọng của ông đối với hội nghị thượng đỉnh Alaska, dự kiến diễn ra ngày 15/8, Phó Tổng thống Mỹ cho biết Washington hiện đang cố gắng lên lịch trình và những điều tương tự để cả 3 nhà lãnh đạo có thể ngồi lại và cùng thảo luận việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác trước đó, Phó Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ "cố gắng tìm ra một số giải pháp đàm phán mà cả Ukraine và Nga đều có thể chấp nhận được."

Trong diễn biến liên quan ngày 11/8, một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Thủ tướng đã bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, song nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào về chấm dứt xung đột cũng phải được xây dựng cùng Ukraine.

Cùng ngày, một người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết nước này sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến vào ngày 13/8 để thảo luận cách thức gây sức ép nhằm hối thúc các bên chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Cuộc họp có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan cùng Tổng thống Ukraine Zelensky cũng như các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc họp trên diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15/8.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, tại Hội nghị thượng đỉnh này, hai bên sẽ tập trung thảo luận các kịch bản đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Moskva cũng kỳ vọng bất kỳ cuộc gặp tiếp theo nào giữa hai nhà lãnh đạo sau hội đàm ở Alaska sẽ diễn ra trên lãnh thổ Nga./.