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Thế giới

IAEA ủng hộ khả năng Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un

ClockThứ Sáu, 28/08/2026 14:50
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là điều “rất quan trọng”, trong bối cảnh khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều đang thu hút sự chú ý.

IAEA thúc đẩy nối lại quyền thanh sát các cơ sở hạt nhân tại IranLiên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và IAEAIAEA cử chuyên gia tới Iran giữa lúc căng thẳng hạt nhân gia tăng

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom, biên giới liên Triều, ngày 30/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Grossi nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp xúc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo. Nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông dự định gặp ông Kim Jong Un vào cuối năm nay. Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 11 tới.

Tổng Giám đốc IAEA cho rằng ngoại giao đòi hỏi các bên duy trì tiếp xúc, đồng thời dẫn những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine làm thí dụ về tầm quan trọng của tiếp xúc trực tiếp trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Khả năng nối lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn kéo dài. Một số ý kiến cho rằng tiếp xúc cấp cao có thể mở lại tiến trình đối thoại và góp phần giảm căng thẳng.

https://nhandan.vn/iaea-ung-ho-kha-nang-tong-thong-donald-trump-gap-nha-lanh-dao-kim-jong-un-post985019.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: IAEAủng hộkhả năngTổng thống Donald TrumpKim Jong Un
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