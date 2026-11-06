Đảng Dân chủ Mỹ ưu tiên giảm chi phí chăm sóc sức khỏe

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ viện trong năm tới dự kiến tập trung vào việc thúc đẩy chương trình bảo hiểm y tế công cộng Medicaid và khôi phục khoản trợ cấp thuế tăng cường nhằm giảm chi phí các gói bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) cho hàng triệu người tham gia. Đảng Dân chủ cũng cam kết nhanh chóng hành động về các dự luật nhằm chấm dứt xung đột Iran và đảo ngược một số mức thuế quan thương mại của Tổng thống Donald Trump.

Hoạt động lập pháp dồn dập này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng Dân chủ khi đảng này tìm cách chuyển hóa những chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ – với số ghế dự kiến vượt 250 trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện – thành những kết quả cụ thể, đáp ứng cam kết giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Mặc dù việc thông qua các dự luật nêu trên tại Hạ viện có thể không phải là vấn đề lớn với thế đa số áp đảo của đảng Dân chủ, việc để các dự luật được ký ban hành thành luật chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Các dự luật sẽ phải đối mặt với ngưỡng 60 phiếu để vượt qua thủ tục tranh luận kéo dài tại Thượng viện, cũng như nguy cơ bị Tổng thống phủ quyết.

Theo Hạ nghị sĩ bang New York, ông Hakeem Jeffries, người dự kiến trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, 5 nhóm công tác đang xây dựng kế hoạch đề xuất các dự luật nhằm giảm chi phí trong những lĩnh vực như nhà ở, năng lượng, thực phẩm và dịch vụ chăm sóc. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Ted Lieu, đại diện bang California, cho biết đảng Dân chủ cũng sẽ xem xét các dự luật liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu vào thời điểm phù hợp.

Mặc dù triển vọng thông qua bất kỳ dự luật ưu tiên nào trong giai đoạn đầu vẫn chưa rõ ràng, các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội sẽ góp phần định hình những lựa chọn mà cử tri Mỹ phải đối mặt trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

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