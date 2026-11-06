  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Đảng Dân chủ Mỹ ưu tiên giảm chi phí chăm sóc sức khỏe

ClockChủ Nhật, 08/11/2026 14:44
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đặt trọng tâm trước mắt vào vấn đề chăm sóc sức khỏe khi thảo luận những ưu tiên cấp bách sau khi Quốc hội khóa mới tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/1/2027.

Các nước mong muốn tăng cường hợp tác với MỹBầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành chiến thắng lịch sửBầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Cuộc đua quyết liệt trước giờ bỏ phiếu

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Các cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ viện trong năm tới dự kiến tập trung vào việc thúc đẩy chương trình bảo hiểm y tế công cộng Medicaid và khôi phục khoản trợ cấp thuế tăng cường nhằm giảm chi phí các gói bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) cho hàng triệu người tham gia. Đảng Dân chủ cũng cam kết nhanh chóng hành động về các dự luật nhằm chấm dứt xung đột Iran và đảo ngược một số mức thuế quan thương mại của Tổng thống Donald Trump.

Hoạt động lập pháp dồn dập này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng Dân chủ khi đảng này tìm cách chuyển hóa những chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ – với số ghế dự kiến vượt 250 trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện – thành những kết quả cụ thể, đáp ứng cam kết giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Mặc dù việc thông qua các dự luật nêu trên tại Hạ viện có thể không phải là vấn đề lớn với thế đa số áp đảo của đảng Dân chủ, việc để các dự luật được ký ban hành thành luật chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Các dự luật sẽ phải đối mặt với ngưỡng 60 phiếu để vượt qua thủ tục tranh luận kéo dài tại Thượng viện, cũng như nguy cơ bị Tổng thống phủ quyết.

Theo Hạ nghị sĩ bang New York, ông Hakeem Jeffries, người dự kiến trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, 5 nhóm công tác đang xây dựng kế hoạch đề xuất các dự luật nhằm giảm chi phí trong những lĩnh vực như nhà ở, năng lượng, thực phẩm và dịch vụ chăm sóc. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Ted Lieu, đại diện bang California, cho biết đảng Dân chủ cũng sẽ xem xét các dự luật liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu vào thời điểm phù hợp.

Mặc dù triển vọng thông qua bất kỳ dự luật ưu tiên nào trong giai đoạn đầu vẫn chưa rõ ràng, các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội sẽ góp phần định hình những lựa chọn mà cử tri Mỹ phải đối mặt trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

https://nhandan.vn/dang-dan-chu-my-uu-tien-giam-chi-phi-cham-soc-suc-khoe-post1001031.html?gidzl=yORa5zXR0sNpc-qNra43OFYPw1BA5L5buCAz5vbDK6habxmMo4a6CEF6wn3F7mHbu9VeGJGSxjz5t5iEPm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Đảng Dân chủMỹưu tiêngiảm chi phíchăm sócsức khỏe
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các nước mong muốn tăng cường hợp tác với Mỹ

Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 vừa qua, lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế đã bày tỏ kỳ vọng cục diện chính trị mới tại Mỹ sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác, cải thiện quan hệ với Washington và giải quyết các vấn đề quốc tế.

Các nước mong muốn tăng cường hợp tác với Mỹ
Nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, các nỗ lực trung gian của Qatar, Pakistan, Ai Cập và một số nước khác đang mở ra cơ hội duy trì đối thoại giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, khoảng cách lớn về điều kiện đàm phán, bất đồng liên quan Eo biển Hormuz và việc hai bên tiếp tục củng cố năng lực quân sự cho thấy con đường đi tới một thỏa thuận còn nhiều trở ngại. Nguy cơ xung đột leo thang tiếp tục đe dọa an ninh khu vực, tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với kinh tế, năng lượng và an ninh toàn cầu.

Nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành chiến thắng lịch sử

Theo dự báo từ bộ phận phân tích bầu cử của CNN, đảng Dân chủ gần như chắc chắn sẽ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, tạo nên một thắng lợi vang dội mang tính lịch sử. Trong 50 năm qua, chỉ mới có hai lần quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội cùng thay đổi trong một chu kỳ bầu cử.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ Đảng Dân chủ giành chiến thắng lịch sử
Mỹ tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 3/11, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra. Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Ngoài ra, cử tri tại 36 bang cũng tổ chức bầu thống đốc. Trước đó, khoảng 57 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức.

Mỹ tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Cuộc đua quyết liệt trước giờ bỏ phiếu

Chỉ còn một ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang dồn sức vận động tại các bang chiến địa. Trong khi các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ có lợi thế tại một số cuộc đua quan trọng, số cử tri bỏ phiếu sớm tăng lên mức kỷ lục, phản ánh sự quan tâm lớn đối với cuộc bầu cử quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ Cuộc đua quyết liệt trước giờ bỏ phiếu

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top