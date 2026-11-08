Mỹ, Iran đã có phản hồi tích cực đối với các nỗ lực hòa giải

Áp phích về cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 10/4/2026. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ông Ibrahim Al-Hashimi, người đứng đầu Vụ Truyền thông và Quan hệ công chúng thuộc Bộ Ngoại giao Qatar, nêu rõ trong một cuộc họp báo ở Doha: “Các nỗ lực hòa giải giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp diễn, và cả hai phía đều có những phản hồi tích cực”. Ông Hashimi nhấn mạnh rằng các nhà trung gian đang nỗ lực chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình” trong khu vực và kết thúc sự bất ổn.

Những phát biểu của ông Hashimi được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết ông đã có "các cuộc thảo luận tích cực" với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Washington về việc đạt được thỏa thuận và mang lại hòa bình cho khu vực.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Sheikh Mohammed tiết lộ: “Tôi rất vui mừng được gặp Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ tại Washington, nơi chúng tôi đã thảo luận về tình hình trong khu vực và các cách thức để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tôi đánh giá cao những cuộc thảo luận tích cực về việc đạt được thỏa thuận và mang lại hòa bình cho khu vực”.

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