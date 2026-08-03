Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

UNSMIL sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên, tiến hành đối thoại và tham vấn nhằm giải quyết những quan ngại, bất đồng và xây dựng lòng tin để thúc đẩy tiến trình chính trị ở quốc gia này. Tuy nhiên, tiến trình này không thể chỉ dựa vào nỗ lực của UNSMIL mà đòi hỏi các bên thể hiện quyết tâm, sẵn sàng thỏa hiệp, đồng thời đặt lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân Libya lên hàng đầu.

Cuộc đối thoại kéo dài sáu tháng tại Libya đã kết thúc. Hiện các phe phái ở nước này bước vào giai đoạn thống nhất các thể chế nhà nước và tạo điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử. Liên hợp quốc nhấn mạnh, việc thúc đẩy tiến trình chính trị có ý nghĩa cấp thiết đối với Libya, không chỉ nhằm thu hẹp bất đồng giữa các phe phái mà còn khôi phục năng lực của nhà nước trong cung cấp dịch vụ cho người dân, quản lý nguồn lực quốc gia, bảo đảm an ninh.

Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông kêu gọi các bên tại Libya, với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, tăng cường tham vấn, thu hẹp khác biệt và đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, qua đó mở đường cho cuộc bầu cử quốc gia.

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