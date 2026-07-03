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Thế giới

Liên minh châu Phi kêu gọi thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái tại châu lục

ClockThứ Bảy, 04/07/2026 10:43
Hội nghị toàn châu Phi lần thứ hai về Giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại thủ đô Bujumbura của Burundi, đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc tăng cường đầu tư và đặt giáo dục giới ở vị trí trọng tâm trong chiến lược phát triển của châu lục.

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 Các em nhỏ tại Omdurman, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sự kiện kéo dài ba ngày thu hút sự tham gia của đại diện đến từ gần 40 quốc gia châu Phi, thảo luận dưới chủ đề "Ưu tiên giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ: Phát triển kỹ năng và đẩy nhanh cơ hội học tập và đào tạo". Tại đây, các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm và hoạch định chiến lược mở rộng quyền tiếp cận giáo dục, phát triển kỹ năng cho phụ nữ nhằm xóa bỏ rào cản bất bình đẳng giới và giúp họ đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như toàn châu lục.

Phát biểu tại lễ khai mạc hôm 2/7, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Burundi, bà Violet Kakyomya khẳng định châu Phi chỉ có thể phát huy tối đa tiềm năng nếu trẻ em gái và phụ nữ có cơ hội bình đẳng để học tập và thành công. Theo bà, giáo dục cho phụ nữ không chỉ là một quyền cơ bản mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự chuyển đổi toàn diện cho lục địa này.

Đồng quan điểm, Phó Tổng thống Burundi Prosper Bazombanza nhấn mạnh đầu tư vào trẻ em gái chính là đầu tư cho thế hệ tương lai, giúp mở ra cánh cửa tri thức và sự trao quyền, từ đó nâng cao vị thế để phụ nữ trở thành những nhân tố thiết yếu kiến tạo sự thay đổi từ cấp gia đình cho đến quy mô quốc gia.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu khoa học quốc gia Burundi Francois Havyarimana đã chia sẻ bức tranh thực tế về giáo dục giới tại nước sở tại. Theo số liệu thống kê, trẻ em gái chiếm 50,45% số học sinh mầm non và 51,48% ở bậc tiểu học, phản ánh sự tiếp cận giáo dục tương đối bình đẳng ở các cấp học nền tảng.

Tuy nhiên, tỷ lệ này sụt giảm nghiêm trọng ở các bậc học cao hơn khi nữ sinh hiện chỉ chiếm khoảng 25% tổng số sinh viên đại học. Nhìn nhận thực trạng trên, ông Havyarimana khẳng định Burundi cam kết đẩy mạnh các cải cách giáo dục theo hướng công bằng, hòa nhập và chất lượng, trong đó đặc biệt chú trọng mở rộng cơ hội học tập và đào tạo chuyên sâu cho trẻ em gái và phụ nữ trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/lien-minh-chau-phi-keu-goi-thuc-day-giao-duc-cho-tre-em-gai-tai-chau-luc-post973477.html

Theo nhandan.vn
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