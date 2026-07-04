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Thế giới

Ít nhất 80 người thiệt mạng trong thảm kịch lật phà ở Zimbabwe

ClockThứ Hai, 17/08/2026 14:48
Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lật phà thảm khốc trên hồ Kariba - khu vực nằm trên đường biên giới giữa Zimbabwe và Zambia - đã chính thức tăng lên 80 người, đánh dấu một trong những thảm kịch đường thủy nghiêm trọng nhất tại quốc gia miền nam châu Phi này trong những năm gần đây.

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Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại hiện trường vụ lật phà trên hồ Kariba, Zimbabwe. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11/8 khi một chiếc phà chở khách chạy tuyến nội địa bị lật úp giữa vùng nước sóng dữ trên hồ Kariba. Hầu hết các hành khách trên chuyến phà định mệnh này là dân làng địa phương và các tiểu thương thường xuyên qua lại trên hồ để buôn bán cá.

Nguyên nhân ban đầu của thảm kịch được xác định là do tình trạng nhồi nhét hành khách quá mức quy định kết hợp với điều kiện thời tiết bất lợi. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, con tàu này chỉ được cấp phép chở tối đa 90 người, nhưng thực tế vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên khoang đã chở hơn 120 hành khách cùng rất nhiều hàng hóa.

Theo lời kể của những người may mắn sống sót, họ đã khẩn thiết yêu cầu thủy thủ đoàn quay lại bờ khi phát hiện nước bắt đầu tràn vào khoang chỉ một thời gian ngắn sau khi phà rời bến. Tuy nhiên, bỏ qua những cảnh báo nguy hiểm này, thủy thủ đoàn vẫn tiếp tục hành trình, dẫn tới thảm cảnh con tàu bị lật úp.

Trong những ngày qua, hàng trăm người dân đã đổ về tập trung tại bệnh viện tuyến huyện thuộc thị trấn ven hồ Kariba trong nỗi đau buồn và tuyệt vọng, chờ đợi để nhận dạng thi thể của người thân và bạn bè.

Vụ tai nạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về thực trạng an toàn đường thủy tại khu vực. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất thế giới, là tuyến giao thông đường thủy huyết mạch phục vụ giao thương và đời sống của hàng triệu người dân dọc theo biên giới Zimbabwe và Zambia.

https://nhandan.vn/it-nhat-80-nguoi-thiet-mang-trong-tham-kich-lat-pha-o-zimbabwe-post982330.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: thiệt mạngthảm kịchlật phàZimbabwe
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