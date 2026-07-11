  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ và Iran tiếp tục tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz

ClockThứ Hai, 13/07/2026 15:08
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang ngày 12/7 khi hai bên đều tuyên bố đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Iran và MỹCăng thẳng tại Trung Đông: Mỹ tiếp tục không kích IranXung đột tại Trung Đông: Ba tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát khu vực này.

Người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei tuyên bố nước này sẽ quản lý eo biển Hormuz. Trong khi đó, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei nhấn mạnh đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Tehran.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố trên. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải quốc tế và lực lượng Mỹ đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa và cho biết quân đội Mỹ duy trì hiện diện để bảo đảm hoạt động vận tải quốc tế.

Cùng ngày, Pakistan đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình trạng căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan hối thúc Washington và Tehran thực hiện các bước đi ngay lập tức hướng tới giảm leo thang và duy trì các cam kết của mình theo Bản ghi nhớ Islamabad.

Tuyên bố cũng tái khẳng định cam kết của Pakistan trong việc ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực thông qua đối thoại và ngoại giao.

https://nhandan.vn/my-va-iran-tiep-tuc-tranh-cai-ve-quyen-kiem-soat-eo-bien-hormuz-post975218.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: MỹIranquyền kiểm soáteo biểnHormuz
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ

Eo biển Hormuz lại dậy sóng sau khi Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả cáo buộc Iran tấn công các tàu thương mại. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới với quy mô lớn hơn nhằm làm suy giảm năng lực đe dọa tự do hàng hải của Tehran.

Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ
Tứ kết World Cup 2026: Bỉ - Tây Ban Nha
Khi người Tây Ban Nha "thực dụng"

Bỉ bước vào cuộc đối đầu với Tây Ban Nha với tâm thế đầy hưng phấn sau chiến thắng hủy diệt 4-1 trước tuyển Mỹ. Nhưng Tây Ban Nha không phải là Mỹ, và Tây Ban Nha càng không phải là chính họ như những kỳ World Cup trước đây.

Khi người Tây Ban Nha thực dụng

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top