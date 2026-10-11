Iran không hài lòng với phản hồi của Mỹ về điều kiện mở lại Eo biển Hormuz - Tehran kiên quyết bảo vệ công nghệ hạt nhân nội địa

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei nêu rõ Washington cần làm rõ những vấn đề mà Tehran vẫn cho là chưa được giải đáp trước khi tiến trình đàm phán có thể tiếp tục. Ông Rezaei đánh giá phản hồi hiện nay của Mỹ đối với các điều kiện do Iran đề xuất là chưa đầy đủ.

Cùng ngày, ông Hassan Ghashghavi - người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran - khẳng định việc mở lại Eo biển Hormuz là không thể nếu các điều kiện của Tehran chưa được đáp ứng.

Bên cạnh đó, ông Ghashghavi cũng nhấn mạnh khả năng kiểm soát và quản lý tuyến hàng hải chiến lược này của Iran đang ngày càng được củng cố.

* Cũng trong ngày 11/10, Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami ngày 11/10 khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ công nghệ hạt nhân mà nước Cộng hòa Hồi giáo tự túc phát triển chỉ vì yêu cầu của một cường quốc “bắt nạt”.

Tuyên bố được đăng tải trên trang chủ của AEOI dẫn lời ông Eslami nhấn mạnh dân tộc Iran không thể bị tước đi những thành tựu khoa học của mình do không chịu khuất phục trước các yêu cầu và chính sách áp đặt của nước khác.

Ngoài ra, Chủ tịch AEOI cũng đề cập tới những lời đe dọa thường xuyên của phía Mỹ về việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran bằng vũ khí chiến thuật hoặc thậm chí là vũ khí nguyên tử, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng.

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