Mỹ: Lũ quét nghiêm trọng khiến hàng chục người mất tích

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích do lũ quét tại bang Texas, Mỹ, ngày 11/7/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cơ quan quản lý vườn quốc gia Grand Canyon cho biết, lũ quét nghiêm trọng xảy ra ở khu vực hẻm núi Bright Angel và nông trại Phantom hôm 29/8. Cơ quan này đang tìm kiếm mọi manh mối thông tin về những người đi bộ đường dài hoặc du khách được cho là đã ở trong hẻm núi vào ngày xảy ra lũ quét, cũng như những người đã đặt chỗ cắm trại trong khu vực bị ảnh hưởng.

Giới chức Vườn quốc gia Grand Canyon cho biết đang nỗ lực sơ tán người dân và phối hợp Sở An toàn công cộng Arizona để xác định danh tính những người trên. Tính đến sáng 30/8 theo giờ địa phương đã có 62 người được sơ tán và dự kiến có thêm các đợt sơ tán khác vào cuối ngày.

Lũ quét đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng ở hẻm núi Bright Angel. Theo giới chức Vườn quốc gia Grand Canyon, gần như tất cả các cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua suối Bright Angel đều bị phá hủy, khiến người đi bộ đường dài không thể băng qua suối. Nhiều khu vực của vườn quốc gia phải đóng cửa và giao thông đường thủy trên sông Colorado cũng bị cấm cho đến khi có thông báo mới.

Dự báo, có thể xảy ra thêm các trận dông bão và mưa lớn trong ngày 30 đến 31/8, nguy cơ gây lũ quét và sạt lở đất đá, làm ảnh hưởng đến các đường mòn và sông ngòi trong khu vực.

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