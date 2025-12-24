Chuẩn bị chu đáo về vật chất, công tác hậu cần cho APEC 2027

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Sáng nay (14/5), tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường, Trưởng Tiểu ban Vật chất và Hậu cần (VCHC) APEC 2027 đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban với đại diện các bộ, ngành, cơ quan nhằm triển khai nhiệm vụ công tác; cho ý kiến về Quy chế hoạt động của Tiểu ban và kế hoạch, chương trình công tác của Tiểu ban.

Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, Văn phòng Chủ tịch nước, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã báo cáo về những nội dung mà các bộ, cơ quan đã triển khai thực hiện, khẳng định những nhiệm vụ được giao đang được tích cực triển khai quyết liệt, khẩn trương, nhất là công tác bảo đảm về an ninh, hậu cần, viễn thông, đường truyền internet…

Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vào các nội dung liên quan đến dự thảo Quy chế hoạt động của Tiểu ban; chương trình, kế hoạch công tác của Tiểu ban; nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục phải rà soát, kiện toàn thành viên của Tiểu ban; bảo đảm rõ người, rõ việc, xử lý công việc kịp thời, tránh chồng chéo, không bỏ sót việc và nhiệm vụ… Các nhiệm vụ, công việc phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để rơi vào bị động. Công tác lễ tân, hậu cần, khánh tiết phải được chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, xứng tầm với quy mô, tính chất của sự kiện và vị thế của Việt Nam.

Đại diện tỉnh An Giang, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, các nội dung liên quan đến vật chất, hậu cần cho APEC 2027 đang được tỉnh quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện theo yêu cầu của Trung ương. Qua rà soát, khảo sát thực tế, hiện Phú Quốc có 500 cơ sở lưu trú, trong đó có hơn 20 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao với gần 11.000 phòng. Các cơ sở lưu trú của Phú Quốc cũng đang tiếp tục được các doanh nghiệp cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang.

Ông Bùi Quốc Thái đề nghị cơ quan chức năng ở Trung ương sớm ban hành Kế hoạch tổng thể nhiệm vụ, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan Trung ương và địa phương. Đồng thời kiến nghị sớm ban hành tiêu chí hạng mục phòng phục vụ cho từng nhóm đại biểu, khách mời để các doanh nghiệp bố trí, phục vụ.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Tiểu ban, kết luận cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nhấn mạnh: APEC 2027 là sự kiện mang tầm vóc chính trị, quốc tế quan trọng. Trách nhiệm của các bộ, ngành hữu quan và tỉnh An Giang là phải triển khai với tinh thần nhanh nhất, chu đáo nhất, bảo đảm các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương; không được để chậm trễ. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng luôn nhắc nhở việc triển khai nhiệm vụ phải quyết liệt, khẩn trương, không để chậm trễ; bất cứ khó khăn, vướng mắc nào phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Với 10 nhiệm vụ được giao và sắp tới sẽ được giao thêm, nhiệm vụ của Tiểu ban là rất nặng nề. Thời gian qua, các thành viên Tiểu ban đã rất quyết liệt triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Tiểu ban đã thành lập Bộ phận Thường trực và 4 Tổ công tác thuộc Bộ phận Thường trực (các Tổ gồm: Tài chính, phương tiện, thiết bị, hội trường-khách sạn).

Cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban Vật chất và Hậu Cần APEC 2027 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường đề nghị Bộ phận Thường trực tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên Tiểu ban để hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Tiểu ban cũng như Chương trình, kế hoạch công tác của Tiểu ban để trình Trưởng Tiểu ban ký ban hành ngay sau cuộc họp. Đồng thời chủ động rà soát và xác định trọng tâm công việc cần triển khai để phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, cơ quan và Tiểu ban khác đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc. Sớm kiện toàn các thành viên Tiểu ban theo đề nghị của các cơ quan để phù hợp với yêu cầu thực tế và tính chất công việc.

Tiểu ban cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các Tiểu ban khác trong thực hiện kế hoạch tổ chức rà soát, đánh giá tiến độ triển khai việc chuẩn bị hạ tầng, cơ sở vật chất tại Phú Quốc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.