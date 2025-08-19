Giá dầu tăng sau diễn biến quân sự liên quan đến cơ sở năng lượng của Nga

Hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Liên bang Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Giá dầu đã nhích nhẹ trong phiên sáng 25/8, sau khi Ukraina tăng cường các hoạt động quân sự nhắm vào Nga, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu của Nga có thể bị gián đoạn. Trong khi đó, kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy triển vọng tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu.

Vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 25/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 6 xu Mỹ, tương đương 0,09%, lên 67,79 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 9 xu Mỹ, tương đương 0,14%, lên 63,75 USD/thùng.

Các quan chức Nga cho biết, ngày 24/8, Ukraina đã tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào Nga. Hoạt động này đã khiến công suất của một lò phản ứng tại một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga sụt giảm mạnh và gây ra một đám cháy lớn tại cảng xuất khẩu nhiên liệu Ust-Luga.

Bên cạnh đó, một quan chức Nga cho biết, một đám cháy tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk của Nga, do một hoạt động quân sự gây ra, đã kéo dài sang ngày thứ tư vào ngày 24/8. Nhà máy lọc dầu này chủ yếu bán nhiên liệu để xuất khẩu và có công suất hàng năm là 5 triệu tấn dầu, tương đương khoảng 100.000 thùng mỗi ngày.

Nhà phân tích thị trường của ngân hàng IG, ông Tony Sycamore, nhận định rằng với những kết quả mà Ukraina đang đạt được trong việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, giá dầu thô ngày càng có khả năng sẽ tăng lên.

Ngoài ra, cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển nào hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraina trong hai tuần tới.

Các nhà đầu tư cũng trở nên mạnh dạn hơn sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, vào ngày 22/8 phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới.

Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định rằng chính xu hướng sẵn sàng chấp nhận rủi ro này đã thúc đẩy các nhà đầu tư quan tâm hơn đến thị trường hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh những lo ngại về nguồn cung năng lượng và kim loại đang xuất hiện trở lại./.