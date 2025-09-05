EU phạt Google gần 3 tỷ euro vì lạm dụng quảng cáo trực tuyến

Trụ sở của Google ở California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, quyết định được đưa ra sau nhiều tháng chờ đợi, giữa lúc quan hệ thương mại – chính trị giữa châu Âu và Mỹ có nhiều căng thẳng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng đe dọa áp thuế và hạn chế xuất khẩu nếu các nước hoặc tổ chức quốc tế can thiệp sâu vào ngành công nghệ Mỹ. Dù không nhắc đích danh EU, lời cảnh báo này được xem như tín hiệu rõ ràng, khiến thông báo xử phạt Google bị trì hoãn vài ngày.

Trong thông cáo công bố hôm 5/9, EC cho rằng Google đã tận dụng hệ sinh thái quảng cáo khép kín của mình để triệt tiêu cạnh tranh và gây thiệt hại cho thị trường. Tuy nhiên, khối chưa đi đến bước cực đoan là buộc hãng phải tách rời mảng quảng cáo, như từng đe dọa hồi năm ngoái.

Phía Google lập tức phản đối. Bà Lee-Anne Mulholland, Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý, tuyên bố sẽ kháng cáo và gọi phán quyết là “sai lầm, vô lý”, đồng thời cảnh báo nó có thể gây khó khăn cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu đang sống dựa vào công cụ quảng cáo trực tuyến.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba trong một tuần Google vướng vòng lao lý. Tại Mỹ, hãng vừa bị tòa án San Francisco buộc bồi thường hơn 425 triệu USD cho gần 100 triệu người dùng vì vi phạm quyền riêng tư. Tại Pháp, cơ quan bảo vệ dữ liệu Cnil cũng ra quyết định xử phạt 325 triệu euro vì các vi phạm liên quan đến cookie và quảng cáo.

Dù vậy, Google vẫn ghi nhận một điểm sáng: tòa án Washington từ chối yêu cầu buộc hãng phải bán trình duyệt Chrome, sản phẩm cốt lõi của tập đoàn, như phía chính phủ Mỹ từng theo đuổi.

Án phạt mới của EU cho thấy khối này ngày càng cứng rắn trong việc kiểm soát các tập đoàn công nghệ Mỹ. Với bộ luật kỹ thuật số thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới, Brussels được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng sức ép lên Google, Apple, Amazon hay Meta trong những năm tới.