Độ ẩm cao bất thường bao trùm 70 triệu dân miền Đông nước Mỹ

Một góc phố tại trung tâm thủ đô Washington D.C. Ảnh minh họa: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), độ ẩm cao kéo dài đã khiến nhiều đêm oi bức, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe, nhất là tại các thành phố lớn. Dữ liệu của Cơ quan Khí hậu Copernicus cho thấy trong tháng 6 và 7, nhiều khu vực thuộc 27 bang và thủ đô Washington D.C. ghi nhận số ngày “thời tiết khó chịu” kỷ lục, với điểm sương trung bình từ 18°C trở lên.

Tại một số thành phố, độ ẩm đạt mức cận nhiệt đới nhiều giờ liền. Cụ thể Philadelphia ghi nhận 29 ngày, Washington - 27 ngày và Baltimore là 24 ngày với điểm sương tối thiểu 24°C – mức NWS đánh giá là “ngột ngạt”. Điểm sương được coi là chỉ số chính xác nhất để đo độ ẩm không khí.

Mùa Hè 2025, các thành phố như Washington, Baltimore, Pittsburgh, Richmond, Columbus và St. Louis có điểm sương trung bình cao hơn ít nhất 3,3°C so với chuẩn giai đoạn 1951–2020. Trên toàn bộ khu vực phía Đông dãy Rocky, điểm sương trung bình đạt 18,9°C – cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu năm 1950.

Nhà khoa học Cameron Lee (Đại học Kent State) cho biết ông đã hai lần ghi nhận điểm sương khoảng 27,8°C tại Ohio, vượt ngoài các thang đánh giá thông thường. Ông cảnh báo những ngày siêu ẩm đang kéo dài hơn và lan rộng hơn trước đây.

Độ ẩm cao cũng khiến không khí khó hạ nhiệt về đêm, dẫn tới hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tối thiểu bị phá vỡ ở Raleigh, Charlotte, Nashville, Virginia Beach và Wilmington. Nhiều thành phố khác như New York, Columbus, Atlanta, Richmond, Knoxville và Concord cũng tiệm cận mức cao nhất lịch sử. Ông Zack Taylor, Trưởng bộ phận dự báo NWS, nhấn mạnh: “Nhiệt độ ban đêm là yếu tố tác động mạnh nhất đến cơ thể. Nếu không được làm mát, cơ thể không thể phục hồi sau cái nóng ban ngày, đặc biệt nguy hiểm với những người không có điều hòa.”

Từ năm 1950 đến nay, khu vực phía Đông dãy Rocky đã tăng trung bình 1,4°C điểm sương vào mùa Hè. Trong khi giữa thế kỷ XX, điểm sương trung bình chỉ ở mức 15,6°C (“chấp nhận được”), thì 4 trong 6 năm gần đây đã tiệm cận hoặc vượt mốc 18,3°C – mức gây khó chịu. chuyên gia Lee cho biết: “Mức tăng tưởng như nhỏ này thực chất khiến những ngày siêu ẩm từng chỉ xảy ra một lần mỗi năm nay lặp lại nhiều lần trong mùa Hè”.

Các chuyên gia cảnh báo sự kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm cao tạo nên vòng xoáy nóng ẩm nguy hiểm. Theo nguyên lý vật lý, khí quyển có thể giữ thêm 7% hơi ẩm cho mỗi 1°C nhiệt độ tăng. Phần lớn mùa Hè năm nay, Trung Tây và miền Đông Mỹ bị kẹt dưới áp cao nóng hoặc mưa lớn kéo dài, trong khi các đợt không khí lạnh làm dịu oi bức gần như vắng bóng cho đến tháng 8.

Giáo sư Marshall Shepherd (Đại học Georgia) cho biết, dù miền Nam Mỹ vốn quen với độ ẩm cao, nhưng xu hướng “độ ẩm khó chịu” đang dịch chuyển về phía Bắc, tới những khu vực ít quen kiểu thời tiết này.