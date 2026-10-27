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Thế giới

Nga và Ukraine ấn định ngày kết thúc ngừng bắn tại Oleshky

ClockThứ Tư, 28/10/2026 08:31
Thoả thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine ở thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson, sẽ kéo dài đến 22 giờ 59 phút ngày 1/11 (giờ địa phương). Thông tin này được Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova công bố.

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Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova. (Ảnh: kremlin.ru) 

Về phía Ukraine, người đứng đầu khối đảng “Người đầy tớ của nhân dân” cầm quyền trong Quốc hội David Arakhamia cũng xác nhận thông tin trên.

Bà Lantratova thông báo, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 27/10 (21 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội), không có vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào được ghi nhận từ cả hai phía. Trong khi đó, ông Arakhamia cho biết, lệnh ngừng bắn lớn nhất được áp dụng trên đoạn chiến tuyến dài nhất ở miền nam Ukraine, và đánh giá đây là đợt giảm leo thang lớn nhất kể từ năm 2022. 

Cao ủy Nhân quyền Nga khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets thông qua sự trung gian và điều phối của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Theo bà, số người bày tỏ mong muốn rời đi còn không nhiều tại Oleshky vì hầu hết đã rời khỏi thị trấn.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, các sáng kiến gìn giữ hòa bình của Đệ nhất phu nhân Mỹ có thể được mở rộng sang những khu vực chiến sự khác.

* Cũng trong ngày 27/10, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đến Moskva để đàm phán nếu ông muốn và sẽ được bảo đảm an ninh.

Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã truyền đạt mong muốn của Tổng thống Ukraine về việc tổ chức những cuộc đàm phán trực tiếp với người đứng đầu Điện Kremlin.

Về phần mình, Tổng thống Nga đã khẳng định khả năng ông Zelensky có thể đến Moskva. Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga cam kết với Tổng thống Stubb và Thủ tướng Støre rằng ông Zelensky sẽ được cung cấp mọi điều kiện cần thiết, bao gồm cả an ninh.

Ngoài ra, Moskva còn nhấn mạnh trong cuộc trao đổi rằng cuộc gặp giữa nguyên thủ Nga và Ukraine chỉ có ý nghĩa nếu văn kiện về giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột được soạn thảo, ám chỉ khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ ký thỏa thuận tại sự kiện này.

Trước đó, lãnh đạo Na Uy và Phần Lan đã chủ động khởi xướng cuộc điện đàm với Tổng thống Putin để thảo luận các phương án giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin chỉ coi cuộc điện đàm này là cuộc đối thoại với những người đứng đầu hai quốc gia láng giềng của Nga, chứ không phải là cuộc đối thoại với những nhân vật đại diện cho toàn bộ châu Âu.

Hiện châu Âu cũng đang tìm kiếm ứng cử viên để đại diện cho “Lục địa già” tại cuộc gặp với lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột.

https://nhandan.vn/nga-va-ukraine-an-dinh-ngay-ket-thuc-ngung-ban-tai-oleshky-post998472.html?gidzl=TT5v869-oa9tp70WR6FAG7x8TI9oPyv2DPvzT7Lcb1PXmtfsT6V2G62QS74cOiCIO9fx9ZGYd8jLPdx7G0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: NgaUkraineấn địnhngày kết thúcngừng bắnOleshky
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