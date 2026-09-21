Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 1/3 diện tích

Một tài xế giao đồ ăn điều khiển xe máy băng qua vùng nước lũ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 6-10. Ảnh: THX

Cảnh báo này được đưa ra tại tọa đàm do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7/10. Chuyên gia môi trường và sức khỏe Sonthi Kotchawat nêu rõ Bangkok đang đối mặt với rủi ro lớn do địa hình trũng thấp như lòng chảo, tình trạng sụt lún đất từ 1-2 cm/năm trong khi mực nước biển tại Vịnh Thái Lan dâng khoảng 4 mm/năm.

Theo các mô hình dự báo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), đến năm 2050, nước biển dâng thêm 20-30 cm (tối đa 75 cm), khoảng 1/3 diện tích Bangkok có thể chìm trong nước vĩnh viễn, khoảng 11-12 triệu người có nguy cơ phải di dời.

Để ứng phó, các chuyên gia đề xuất giải pháp đồng bộ gồm đê biển, cống kiểm soát triều cường, hầm thoát nước, hồ điều tiết ngầm và mô hình “thành phố bọt biển”; đồng thời cấm xây nhà tại vùng nước lũ tràn qua; lập trung tâm điều hành tập trung, đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích dữ liệu mưa và dòng chảy theo thời gian thực.

Liên quan đến tình hình lũ lụt hiện tại, đại diện Quỹ Cảnh báo thiên tai quốc gia Thái Lan cảnh báo lưu vực sông Bang Pakong (các tỉnh Prachin Buri, Chachoengsao, Nakhon Nayok) đang là tâm điểm với khoảng 1,7 tỷ m3 nước tồn đọng, dự kiến cần ít nhất 30 ngày để thoát. Tại tỉnh Phetchaburi, đập Kaeng Krachan đã đạt 102% dung tích và có thể tràn bờ khó kiểm soát.