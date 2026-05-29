Đại diện của 44 quốc gia tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

ClockThứ Sáu, 29/05/2026 16:08
Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 đến 31/5, tại khách sạn Shangri-La ở Singapore.

Website của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) đăng thông cáo báo chí về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29/5/2026. (Ảnh chụp màn hình) 

Tờ The Straits Times của Singapore đưa tin, đại diện của 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng, sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Sự kiện này diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức thường niên tại Singapore. Diễn đàn quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới.

Trước đó, trong thông cáo báo chí đăng trên website chính thức vào cuối tháng 4 vừa qua, IISS cho biết, dự kiến hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới sẽ đến dự Đối thoại Shangri-La năm 2026.

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành IISS Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la vào ngày 29/5. Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta dự kiến sẽ có bài phát biểu đặc biệt vào ngày hôm sau. 

Các nhà lãnh đạo cấp cao khác tham dự diễn đàn năm nay còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani; Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yermekbayev; và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi các đại biểu tại Dinh Istana vào ngày 30/5.

Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ có tổng cộng 6 phiên toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt.

Trước đó, vào năm 2025, Đối thoại Shangri-La đã quy tụ đại diện đến từ 47 quốc gia trên thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu dẫn đề, đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu đảm nhiệm vai trò này tại diễn đàn.

Theo nhandan.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lắng nghe tâm tư, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người lao động

Từ áp lực chi phí sinh hoạt, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài đến khó khăn về nhà ở, các vấn đề sát sườn đời sống người lao động (NLĐ) được nêu trực tiếp tại chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố Huế với đoàn viên, NLĐ thường niên diễn ra sáng 29/5.

Iran vẫn sẵn sàng đối thoại, Mỹ gia tăng trừng phạt

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, Iran tiếp tục phát tín hiệu sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt xung đột, trong khi Mỹ gia tăng sức ép với các biện pháp trừng phạt mới, khiến triển vọng đàm phán giữa hai bên chưa có tiến triển rõ rệt.

