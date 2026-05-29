Đại diện của 44 quốc gia tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Website của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) đăng thông cáo báo chí về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29/5/2026. (Ảnh chụp màn hình)

Tờ The Straits Times của Singapore đưa tin, đại diện của 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng, sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Sự kiện này diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức thường niên tại Singapore. Diễn đàn quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới.

Trước đó, trong thông cáo báo chí đăng trên website chính thức vào cuối tháng 4 vừa qua, IISS cho biết, dự kiến hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới sẽ đến dự Đối thoại Shangri-La năm 2026.

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành IISS Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la vào ngày 29/5. Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta dự kiến sẽ có bài phát biểu đặc biệt vào ngày hôm sau.

Các nhà lãnh đạo cấp cao khác tham dự diễn đàn năm nay còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani; Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yermekbayev; và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi các đại biểu tại Dinh Istana vào ngày 30/5.

Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ có tổng cộng 6 phiên toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt.

Trước đó, vào năm 2025, Đối thoại Shangri-La đã quy tụ đại diện đến từ 47 quốc gia trên thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu dẫn đề, đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu đảm nhiệm vai trò này tại diễn đàn.

https://nhandan.vn/dai-dien-cua-44-quoc-gia-tham-du-doi-thoai-shangri-la-lan-thu-23-post965572.html?gidzl=TX-JTI4KiGTq0ffrBWgm17a2ctOr2-07D0N9T31Pub8pMCWbObdYLMLNp2Sq2xLLCmIQAJPYE1f59HIy1G