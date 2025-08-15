Cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt - Hàn

Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun cùng các quan chức Hàn Quốc đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Seongnam, thủ đô Seoul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm là Quốc khách đầu tiên mà Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón tiếp đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Qua đó cho thấy, chuyến thăm đã thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao độ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời phản ánh sự tin cậy chính trị và tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa hai quốc gia, là dấu mốc mở ra chương hợp tác mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Đưa hợp tác khoa học, công nghệ thành trụ cột

Qua chuyến thăm, các định hướng lớn đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội để kịp thời định hướng chiến lược và tạo cơ sở chính trị thuận lợi, mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng - an ninh; phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm đó là Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí đưa hợp tác khoa học - công nghệ (KHCN) thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương. Định hướng quan trọng này sẽ mở đường cho các cơ quan hai bên thúc đẩy mở rộng hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong việc phát triển các ngành công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược. Đồng thời, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới mang tính đột phá như sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Đặc biệt, nhân dịp chuyến thăm, lần đầu tiên hai nước đã tổ chức tọa đàm cấp cao về KHCN Việt Nam - Hàn Quốc, nhằm khởi tạo khuôn khổ hợp tác chiến lược chặt chẽ về 3 động lực tăng trưởng then chốt: KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tham dự và phát biểu tại cuộc tọa đàm nói trên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển KHCN, lấy “kỳ tích sông Hàn” làm minh chứng cho sự phát triển kinh tế bằng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khẳng định hợp tác KHCN, được xác định là một trụ cột quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Hàn Quốc đồng hành với Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng”

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới!” được tổ chức đã tạo không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Các hoạt động sôi nổi, thiết thực trong khuôn khổ chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư nhân dịp chuyến thăm đã thêm những động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác cùng phát triển.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, sau hơn 30 năm, hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam hiện có 112 dự án đầu tư tại Hàn Quốc với tổng số vốn đạt 37,4 triệu USD. Đặc biệt, hai nước đang tích cực triển khai các hạng mục trong “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, là nguồn động lực chính thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Gặp gỡ một số lãnh đạo tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách như tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, tạo môi trường đầu tư cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi… Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn nữa; cùng nhau vun đắp lòng tin, cùng vượt qua thách thức, cùng chia sẻ thành quả phát triển và cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt - Hàn.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok khẳng định Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam, đồng thời khẳng định với kinh nghiệm đã tạo ra “kỳ tích sông Hàn”, Hàn Quốc sẽ luôn là “người bạn đồng hành vững chắc” để cùng với Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng”.

Tại tọa đàm cấp cao về KHCN Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định rất coi trọng hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc để tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra “đường tắt” để bắt kịp sự phát triển của thế giới.

Thông qua các cuộc trao đổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc chia sẻ những quan điểm chung về việc cần tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa, thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Theo Tổng Bí thư, việc chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển là cần thiết và đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc tận dụng lợi thế của mỗi bên nhằm cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Về phần mình, Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng, Hàn Quốc và Việt Nam cần mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang những ngành mới, tiên tiến và hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ song phương

Một trong những định hướng quan trọng được hai bên thống nhất trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm là tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng hành lâu dài giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân và các địa phương hai nước.

Có thể thấy, trong những năm qua, giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa - giáo dục, đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy tình cảm gắn bó Việt Nam - Hàn Quốc góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc, tạo cơ sở và môi trường thuận lợi để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hiện có khoảng 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam; trong đó, có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa và khoảng 100 địa phương của hai bên có quan hệ giao lưu hữu nghị nhân dân. Hợp tác văn hóa - giáo dục giữa hai nước chưa bao giờ phát triển sôi động như bây giờ.

Chuyến thăm lần này diễn ra vào thời điểm tình hình khu vực và thế giới đang trải qua khó khăn và mất ổn định trên nhiều phương diện về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư... Là hai đối tác hàng đầu của nhau, việc Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất thông qua chuyến thăm, với một loạt thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và trên các lĩnh vực khác nhau, sẽ góp phần mang lại sức mạnh to lớn để hai quốc gia cùng nhau vượt qua thách thức, cùng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Với nền tảng tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, lợi ích đan xen và tầm nhìn chung hướng tới tương lai, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc chắc chắn sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, thực chất, hiệu quả, bền vững, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.