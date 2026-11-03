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Thế giới

Cuba diễn tập phòng thủ chiến lược toàn quốc

ClockThứ Năm, 05/11/2026 14:38
Theo hãng thông tấn nhà nước Cuba Prensa Latina, trong hai ngày 4 và 5/11, Cuba tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ chiến lược mang tên Moncada 2026 trên toàn lãnh thổ Cuba.

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Lực lượng vũ trang Cuba. Ảnh: PRENSA LATINA 

Mục tiêu của cuộc diễn tập là tiếp tục nâng cao trình độ sẵn sàng và khả năng phối hợp của các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, lực lượng vũ trang, hệ thống phòng thủ và nền kinh tế ở tất cả các cấp, nhằm ứng phó với mọi tình huống tấn công.

Bên cạnh đó, ngày 6/11, Cuba sẽ tổ chức Ngày Quốc phòng toàn dân, với sự tham gia của người dân trong nhiều hoạt động liên quan đến công tác quốc phòng.

Theo Prensa Latina, diễn tập Moncada là hình thức huấn luyện ở cấp độ cao nhất và phức tạp nhất dành cho đội ngũ chỉ huy và các cơ quan lãnh đạo của đất nước. Các cuộc diễn tập được tiến hành trên thực địa, thông qua việc triển khai các sở chỉ huy và trung tâm điều hành giả định, qua đó tạo điều kiện trao đổi thông tin và tổ chức phối hợp trong những điều kiện gần với thực tế chiến tranh nhất.

Theo sggp.org.vn
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