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Thế giới

Cuba cải thiện hệ thống ngân hàng để mở rộng dịch vụ

ClockThứ Bảy, 19/09/2026 15:20
Hệ thống ngân hàng nằm trong gói biện pháp chuyển đổi kinh tế tổng thể của Cuba, đóng vai trò là một trong những trục mang tính liên ngành quan trọng.

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 Người dân Cuba xếp hàng rút tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Bộ trưởng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC), Lilia Delgado Portal cho biết các bước chuyển đổi nhằm khôi phục chức năng, mở rộng dịch vụ và nâng cao uy tín của hệ thống ngân hàng-tài chính nước này đang được triển khai theo lộ trình từng bước.

Bà Delgado Portal cho hay hệ thống ngân hàng nằm trong gói biện pháp chuyển đổi kinh tế tổng thể của Cuba, đóng vai trò là một trong những trục mang tính liên ngành quan trọng do có mối liên hệ mật thiết với hầu hết các lĩnh vực kinh tế.

Theo kế hoạch, BCC sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng vốn; đẩy mạnh tín dụng, tiết kiệm và tài chính; đổi mới và phát triển các kênh giao dịch mới; đồng thời tăng cường thị trường ngoại hối và kiều hối.

Mục tiêu là xây dựng một hệ thống tài chính có năng lực hỗ trợ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi nền kinh tế, đa dạng hóa lựa chọn cho các bên liên quan và cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiệu quả, dễ tiếp cận hơn cho người dân.

Bà Delgado Portal nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi và đóng góp vào kinh tế quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, hệ thống ngân hàng phải thực hiện các chức năng thiết yếu như cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các kênh thanh toán và thu tiền, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng.

Bộ trưởng Delgado Portal cũng cho biết chất lượng dịch vụ ngân hàng hiện là một trong những mối quan tâm chính của người dân và các chủ thể kinh tế. Do đó, BCC đang tiến hành nhiều biện pháp thiết thực nhằm giảm tải tình trạng xếp hàng, phát triển các sản phẩm số, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận tiền mặt và khuyến khích người dân sử dụng tài khoản ngân hàng.

Theo bà Portal, mục tiêu của kế hoạch là khôi phục vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế, thiết lập lại chức năng của hệ thống ngân hàng trong các lĩnh vực như thanh toán, tín dụng, hoạt động bên ngoài và dịch vụ cho các phân khúc khách hàng khác nhau: các chủ thể nhà nước, các chủ thể kinh tế phi nhà nước, cá nhân và người về hưu, cùng nhiều đối tượng khác.

Việc cập nhật hệ thống cũng bao gồm việc mở rộng phạm vi và tạo điều kiện tiếp cận cho các chủ thể mới, trong một quá trình đòi hỏi những chuyển đổi sâu sắc trong cách thức hoạt động của hệ thống ngân hàng và tài chính.

Cùng với đó, một trong những mục tiêu trọng tâm mà BCC đặt ra là khôi phục chức năng của đồng nội tệ và làm cho đồng peso Cuba trở nên hữu ích hơn trong nền kinh tế.

https://nhandan.vn/cuba-cai-thien-he-thong-ngan-hang-de-mo-rong-dich-vu-post989572.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Cubacải thiệnhệ thống ngân hàngmở rộngdịch vụ
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