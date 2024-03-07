  • Huế ngày nay Online
COP30: Hơn 30 nước phản đối văn kiện dự thảo vì thiếu lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

ClockThứ Sáu, 21/11/2025 14:35
Hơn 30 quốc gia đã tên vào thư phản đối một văn kiện dự thảo do nước chủ nhà Brazil đưa ra tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở thành phố Belém.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belem, Brazil, ngày 17/11. Ảnh: THX/TTXVN 

Phái đoàn Colombia cho biết lý do các nước này phản đối là vì dự thảo không đưa ra bất kỳ lộ trình nào cho việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.

COP30 dự kiến kết thúc vào tối 21/11 nhưng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn bất ngờ tại địa điểm họp khiến phiên thảo luận ngày 20/11 phải kết thúc sớm.

Chủ tịch COP30, nhà ngoại giao Brazil André Corrêa do Lago, đang đối mặt với áp lực từ gần 200 quốc gia nhằm hoàn thiện một văn bản đủ khả năng đạt đồng thuận của các nước. Tuy nhiên, bản dự thảo mới nhất mà truyền thông phương Tây có được lại không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch, dù đây từng là ưu tiên được Tổng thống nước chủ nhà Luiz Inacio Lula da Silva nhiều lần nhấn mạnh ngay từ đầu hội nghị.

Trong thư phản đối, các nước trên đến từ châu Âu, Mỹ Latinh, châu Á và nhiều đảo quốc Thái Bình Dương cho biết họ không thể chấp nhận một kết quả COP thiếu lộ trình cho chuyển dịch năng lượng công bằng và có trật tự. Các nước này cũng cho rằng dự thảo hiện tại không đáp ứng các tiêu chí của một kết quả hội nghị đáng tin cậy. Pháp và Bỉ xác nhận đã tham gia ký tên.

Diễn ra từ ngày 10 - 21/11, COP30 đặt mục tiêu củng cố nền tảng pháp lý quốc tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Mặc dù COP28 năm 2023 đạt thỏa thuận lịch sử về “chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch" nhưng đến nay tiến độ triển khai hầu như vẫn “giậm chân tại chỗ". Brazil - nước chủ nhà COP30 -muốn đưa ra tín hiệu mạnh về hành động với nhiên liệu hóa thạch nhưng chưa rõ điều này sẽ được thể hiện trong một văn kiện chính thức đòi hỏi đồng thuận hay dưới dạng tuyên bố tự nguyện của một nhóm nước.

Giống các kỳ COP trước, nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ vẫn tiếp tục phản đối mạnh mẽ việc tăng cường nội dung ràng buộc về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Theo baotintuc.vn
