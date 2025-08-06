Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng thu 50 tỷ USD từ thuế quan

Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh, các mặt hàng như chất bán dẫn và dược phẩm sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn thu này.

Khi được hỏi liệu thời hạn chót ngày 12/8 để đạt được thỏa thuận thuế quan với Trung Quốc có thể được gia hạn thêm một lần nữa hay không, ông Lutnick cho biết điều này có thể xảy ra.

Theo ông, nhiều khả năng hai nước sẽ tiến tới một thỏa thuận và gia hạn thêm 90 ngày. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ do nhóm đàm phán thương mại và Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Bộ trưởng Lutnick đưa ra thông báo trên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu áp dụng các mức thuế đối ứng mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại.

Một số nguồn tin cho biết Mỹ có thể sẽ chưa áp dụng ngay các biện pháp nghiêm ngặt đối với hàng hóa trung chuyển vì hiện chưa có các hướng dẫn rõ ràng về quy tắc xuất xứ cũng như định nghĩa cụ thể về hành vi "tái xuất" hàng hóa.

Trong khi đó, một số nước vẫn đang nỗ lực đàm phán với Mỹ hoặc tìm các biện pháp để tránh bị áp mức thuế cao.

Ngày 7/8, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ tiếp tục đàm phán và không áp dụng biện pháp trả đũa sau khi nỗ lực đàm phán vào phút chót chưa đạt kết quả như mong đợi.