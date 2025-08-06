  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng thu 50 tỷ USD từ thuế quan

ClockThứ Sáu, 08/08/2025 11:01
Ngày 7/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, nước này có thể thu tới 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu, khi các mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia.

Thuế quan Mỹ: Các nhà sản xuất ô tô chịu thiệt hại nặng nhấtMỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc giaThuế quan của Mỹ: Cơ hội dành cho EU là 50-50

Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh, các mặt hàng như chất bán dẫn và dược phẩm sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn thu này.

Khi được hỏi liệu thời hạn chót ngày 12/8 để đạt được thỏa thuận thuế quan với Trung Quốc có thể được gia hạn thêm một lần nữa hay không, ông Lutnick cho biết điều này có thể xảy ra.

Theo ông, nhiều khả năng hai nước sẽ tiến tới một thỏa thuận và gia hạn thêm 90 ngày. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ do nhóm đàm phán thương mại và Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Bộ trưởng Lutnick đưa ra thông báo trên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu áp dụng các mức thuế đối ứng mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại.

Một số nguồn tin cho biết Mỹ có thể sẽ chưa áp dụng ngay các biện pháp nghiêm ngặt đối với hàng hóa trung chuyển vì hiện chưa có các hướng dẫn rõ ràng về quy tắc xuất xứ cũng như định nghĩa cụ thể về hành vi "tái xuất" hàng hóa.

Trong khi đó, một số nước vẫn đang nỗ lực đàm phán với Mỹ hoặc tìm các biện pháp để tránh bị áp mức thuế cao.

Ngày 7/8, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ tiếp tục đàm phán và không áp dụng biện pháp trả đũa sau khi nỗ lực đàm phán vào phút chót chưa đạt kết quả như mong đợi.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: chính quyền Tổng thống Trumpkỳ vọngthuế quan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ HỒ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Kỳ vọng chuyển mình mạnh mẽ

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hóa và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với quy hoạch đô thị; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đó là chủ đề của Đại hội Đảng bộ xã Phú Hồ nhiệm kỳ 2025 - 2030, cũng là quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã này.

Kỳ vọng chuyển mình mạnh mẽ
Kỳ vọng về một bảo tàng xứng tầm

Hơn 11.000 cổ vật Triều Nguyễn đang được gìn giữ, bảo quản bởi Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là kho tàng di sản quý giá đang khát khao một thiết chế bảo tàng hiện đại, xứng tầm.

Kỳ vọng về một bảo tàng xứng tầm
Thuế quan của Mỹ: Cơ hội dành cho EU là 50-50

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/7 nhận định khả năng đạt được thỏa thuận giữa hai bên hiện ở mức “50 - 50”, thậm chí có thể thấp hơn.

Thuế quan của Mỹ Cơ hội dành cho EU là 50-50
EU trước vòng xoáy thuế quan với Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) thông báo hoãn áp dụng các biện pháp trả đũa thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ đến ngày 1/8, thay vì từ ngày 14/7 như kế hoạch công bố trước đó. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ đầu tháng 8/2025 áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ EU.

EU trước vòng xoáy thuế quan với Mỹ
Tăng tốc từ cơ sở, kỳ vọng từ nghị trường

Sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) là bước đi quan trọng để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý. Và, điều mà người dân và chính quyền các xã, phường mới mong chờ chính là những cơ chế mới, nghị quyết mới sát thực tiễn, phù hợp đặc thù từng địa phương.

Tăng tốc từ cơ sở, kỳ vọng từ nghị trường

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top