  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Châu Phi khởi động kế hoạch ứng phó dịch tả toàn lục địa

ClockThứ Tư, 27/08/2025 08:46
Ngày 26/8 (giờ địa phương) tại thủ đô Lusaka (Zambia), các nhà lãnh đạo châu Phi đã công bố kế hoạch hỗ trợ các quốc gia châu Phi ứng phó hiệu quả hơn với các đợt bùng phát dịch tả. Kế hoạch này kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia trực tiếp đảm nhận trách nhiệm trong cuộc chiến chống căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Phối hợp đồng bộ để ứng phó với dịch tả lợn châu PhiWHO cảnh báo nguy cơ lây lan cao của virus ChikungunyaLiên minh châu Phi thúc đẩy hợp tác khu vực, đẩy nhanh thực hiện Chương trình nghị sự 2063

 Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại Lusaka, Zambia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, kế hoạch mang tên Ứng phó dịch tả toàn châu Phi được giới thiệu bên lề Khóa họp lần thứ 75 Ủy ban Khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Văn kiện này nhằm cung cấp cho các nước hướng dẫn triển khai các biện pháp phản ứng nhanh chóng và có sự phối hợp chặt chẽ khi dịch bùng phát.

Phát biểu tại lễ công bố, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema kêu gọi các nước châu Phi thành lập ban chỉ đạo cấp tổng thống về dịch tả, nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm và điều phối ở cấp cao nhất. Ông khẳng định đây là bước ngoặt trong cuộc chiến của châu Phi chống lại căn bệnh đã cướp đi của cộng đồng không chỉ sức khỏe mà còn cả phẩm giá và cơ hội.

Tổng thống Hichilema cho rằng việc thiếu một khuôn khổ phối hợp trước đây đã khiến công tác ứng phó nhiều khi chậm trễ hoặc chưa hiệu quả. Ông nhấn mạnh các nước cần ưu tiên bố trí nguồn lực trong nước trước khi tìm kiếm viện trợ quốc tế, qua đó thể hiện cam kết quốc gia thực sự. Bên cạnh đó, ông kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các bộ y tế với các cơ quan phụ trách nước và vệ sinh môi trường, bởi dịch tả chủ yếu xuất phát từ vấn đề nước sạch và điều kiện vệ sinh.

Theo WHO, dịch tả vẫn đang phổ biến tại châu Phi, chủ yếu do hệ thống cấp nước và vệ sinh yếu kém. Trong năm 2024, 33 quốc gia châu Phi ghi nhận dịch tả, với 804.721 ca mắc và 5.805 ca tử vong.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Châu Phikhởi độngkế hoạchứng phódịch tảlục địa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5: Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất

Trước những diễn biến rất phức tạp của bão số 5, chiều tối 24/8 tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã đi kiểm tra và chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5 Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất
Miền Trung dốc toàn lực ứng phó bão số 5

Trước tình hình bão số 5 (Kajiki) với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu nhằm ứng phó khẩn cấp, hiệu quả.

Miền Trung dốc toàn lực ứng phó bão số 5
Chủ động ứng phó với bão số 5

Bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) được dự báo sẽ ảnh hưởng đến TP. Huế gây mưa lớn, gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, chính quyền và các cơ quan chức năng liên tục phát đi những khuyến cáo, đồng thời kêu gọi người dân nêu cao tinh thần chủ động, tuyệt đối không được chủ quan.

Chủ động ứng phó với bão số 5

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top