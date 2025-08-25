Châu Phi khởi động kế hoạch ứng phó dịch tả toàn lục địa

Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại Lusaka, Zambia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, kế hoạch mang tên Ứng phó dịch tả toàn châu Phi được giới thiệu bên lề Khóa họp lần thứ 75 Ủy ban Khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Văn kiện này nhằm cung cấp cho các nước hướng dẫn triển khai các biện pháp phản ứng nhanh chóng và có sự phối hợp chặt chẽ khi dịch bùng phát.

Phát biểu tại lễ công bố, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema kêu gọi các nước châu Phi thành lập ban chỉ đạo cấp tổng thống về dịch tả, nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm và điều phối ở cấp cao nhất. Ông khẳng định đây là bước ngoặt trong cuộc chiến của châu Phi chống lại căn bệnh đã cướp đi của cộng đồng không chỉ sức khỏe mà còn cả phẩm giá và cơ hội.

Tổng thống Hichilema cho rằng việc thiếu một khuôn khổ phối hợp trước đây đã khiến công tác ứng phó nhiều khi chậm trễ hoặc chưa hiệu quả. Ông nhấn mạnh các nước cần ưu tiên bố trí nguồn lực trong nước trước khi tìm kiếm viện trợ quốc tế, qua đó thể hiện cam kết quốc gia thực sự. Bên cạnh đó, ông kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các bộ y tế với các cơ quan phụ trách nước và vệ sinh môi trường, bởi dịch tả chủ yếu xuất phát từ vấn đề nước sạch và điều kiện vệ sinh.

Theo WHO, dịch tả vẫn đang phổ biến tại châu Phi, chủ yếu do hệ thống cấp nước và vệ sinh yếu kém. Trong năm 2024, 33 quốc gia châu Phi ghi nhận dịch tả, với 804.721 ca mắc và 5.805 ca tử vong.