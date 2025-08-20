Chặng đường phát triển đầy vinh quang của dân tộc Việt Nam

Ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, nhà sử học De Oliveira cho rằng việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 2/9/1945 không chỉ đánh dấu thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là tín hiệu gửi đến thế giới về sự trỗi dậy của phong trào giải phóng dân tộc và khát vọng độc lập của các nước thuộc địa.

Theo ông, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược là tinh thần tự lực, tự cường, ý chí sắt đá của nhân dân. Bên cạnh đó, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam và các vị lãnh tụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đóng vai trò trung tâm.

Một yếu tố quyết định khác là sự ủng hộ to lớn từ các dân tộc trên toàn thế giới, bao gồm cả những phong trào ở ngay chính các nước thực dân và đế quốc ở châu Âu và Mỹ. Ông nhắc lại: “Tại Brazil, chúng tôi cũng góp phần vào lịch sử đoàn kết ấy với các phong trào sinh viên mạnh mẽ lên tiếng vì hòa bình và chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam”.

Tinh thần tự cường của dân tộc Việt Nam không chỉ thể hiện trong chiến tranh mà còn tiếp tục được khẳng định trong giai đoạn tái thiết đất nước. Sau chiến tranh, Việt Nam đứng trước vô vàn khó khăn: chất độc da cam để lại hậu quả nặng nề, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, hàng triệu người chết và thương tật. Tuy vậy, Việt Nam vẫn vượt qua mọi thử thách và khó khăn để làm nên những thành tựu kinh tế và xã hội đáng khâm phục của ngày hôm nay.

Khi được hỏi về công cuộc Đổi Mới, ông De Oliveira cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 là bước ngoặt lớn. Việt Nam đã chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại, trong đó nhà nước giữ vai trò chủ đạo ở các lĩnh vực chiến lược.

Bất chấp bao vây và cấm vận từ các thế lực bên ngoài, mô hình Đổi Mới của Việt Nam đã chứng minh được tính ưu việt. Theo Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam, Việt Nam không chỉ đạt được tốc độ tăng trưởng cao mà còn từng bước cải thiện đời sống nhân dân, phát triển khoa học - kỹ thuật và củng cố nền tảng xã hội. Ông nhấn mạnh đây là minh chứng sống động về khả năng thích ứng, bản lĩnh và trí tuệ của một dân tộc từng bước vươn lên từ tro tàn chiến tranh để khẳng định vị thế trên trường quốc tế.