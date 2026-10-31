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Thế giới

Nguy cơ dịch bệnh lan rộng ở nhiều khu vực

ClockThứ Sáu, 06/11/2026 08:41
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, dịch tả tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, với khoảng 1.800 người tử vong và gần 60.000 ca mắc được ghi nhận từ đầu năm 2026.

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Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại bệnh viện ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Quốc gia này đang đồng thời phải đối phó đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mô tả đây là đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong nhiều thập niên. Theo ông, phần lớn các ca nhiễm được ghi nhận tại 2 tỉnh miền đông là Bắc Kivu và Nam Kivu, những địa bàn thường xuyên xảy ra xung đột giữa các nhóm vũ trang.

Đáng lo ngại, dịch tả đang có dấu hiệu lan rộng dọc lưu vực sông Congo, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập thủ đô Kinshasa. WHO bày tỏ quan ngại về việc mùa mưa đang diễn ra có thể thúc đẩy sự lây lan của dịch tả, nhất là tại các khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường và nguồn nước hạn chế. 

Sự kết hợp giữa dịch tả nghiêm trọng, dịch Ebola và tình trạng xung đột kéo dài đang đặt Cộng hòa Dân chủ Congo trước thách thức lớn về y tế và cứu trợ nhân đạo.

Sự lan rộng của muỗi vằn, cùng với tình trạng khí hậu ngày càng ấm lên, cũng làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh nhiệt đới tại châu Âu. Tính đến cuối tháng 10/2026, Italia ghi nhận 76 ca sốt xuất huyết Dengue lây nhiễm trong nước, trong khi Pháp ghi nhận 8 ca, cao gần gấp đôi so với mức cùng kỳ năm 2025.

Để ứng phó, Cơ quan Chuẩn bị và Ứng phó khẩn cấp về y tế của Liên minh châu Âu (HERA) đang dành 10 triệu euro để phát triển các phương pháp xét nghiệm mới, giúp phát hiện bệnh nhanh chóng và chính xác hơn. Cơ quan này cũng hỗ trợ nghiên cứu thuốc kháng virus và vaccine, giúp nâng cao khả năng phòng, chống các bệnh nhiệt đới.

https://nhandan.vn/nguy-co-dich-benh-lan-rong-o-nhieu-khu-vuc-post1000579.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Nguy cơdịch bệnhkhu vực
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