Xe buýt đêm hè - tại sao không?

Đi lại bằng xe buýt đang dần được người dân lựa chọn nhiều hơn. Ảnh: Bảo Phước

Thế nhưng, mỗi lần muốn tận hưởng trọn vẹn buổi chiều tối ở biển, tôi và chắc cũng như nhiều người lại gặp phải một bài toán nan giải: Đi bằng phương tiện gì để về?

Câu trả lời tưởng đơn giản nhưng lại không hề dễ. Đã uống bia rượu thì không được tự lái xe. Đó là nguyên tắc mà ai cũng hiểu. Taxi thì có, nhưng chi phí khứ hồi từ biển về Huế không phải con số nhỏ, đặc biệt với những gia đình hay nhóm bạn đông người đi chơi theo kiểu bình dân.

Còn xe buýt - phương tiện công cộng tiện lợi, giá rẻ - thì lại dừng tuyến ngay từ đầu giờ tối. Tuyến số 3 Bến xe phía Nam - Thuận An chỉ hoạt động đến 18h00. Tuyến số 11 đi Vinh Hiền cũng dừng lúc 18h00. Tuyến Lăng Cô thậm chí còn kết thúc sớm hơn, lúc 17h30. Nghĩa là chỉ mới tắm xong, lên dội nước ngọt xong, là đã phải tất tả chạy đi đón xe buýt. Nói chi chuyện ngồi vào bàn, thưởng thức hải sản, nhâm nhi ly bia ướp lạnh, nhìn trời trăng mây nước, hát hò với bạn bè. Kề cà là trễ, không còn xe để về.

Thử hình dung: Nếu các tuyến xe bus này kéo dài giờ hoạt động đến 21h30 hay 22h00, thêm vài chuyến đêm vào các ngày cuối tuần và mùa hè - liệu có phải là giải pháp vừa thiết thực, vừa nhân văn?

Lộ trình cũng có thể có chút thay đổi, ngang qua các khu vực nhiều khách sạn, nhiều homestay để du khách có thể đi tắm biển. Giá vé có thể điều chỉnh nhỉnh hơn một chút so với ban ngày để bù chi phí vận hành, tôi nghĩ nhiều người vẫn vui lòng chấp nhận. Ngoài ra, nhà xe hoàn toàn có thể áp dụng quy định từ chối phục vụ hành khách say xỉn, tương tự như các hãng hàng không đang thực hiện - vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ văn minh trên xe.

Mùa hè này, hãy thử mô hình xe buýt đêm đi biển, trước tiên với 15km, thời gian di chuyển chỉ chừng 20 - 30 phút. Người dân địa phương mùa nóng này sẽ có nhu cầu ra biển chiều muộn, khách du lịch cũng có nhu cầu ngắm hoàng hôn và ăn hải sản. Có thể bắt đầu thử nghiệm dịp những tối cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật) với chiều đi từ Huế là các khung giờ: 16g30, 17g30, 18g30 cùng với đó là các tuyến ngược lại tương ứng 19g00, 20g30, 21g30. Lộ trình có thể là: Chợ Đông Ba, ga Huế, Vincom Plaza Huế, Siêu thị Go, biển Thuận An.

Những chuyến xe buýt đêm về Thuận An còn là cơ hội để Thuận An nghĩ đến những sản phẩm đêm như: Giải bóng chuyền, bóng đá bãi biển đêm, những đêm nhạc hội, những chợ đêm… Mô hình này trên thế giới đã có một số nơi có điều kiện tự nhiên tương tự như Huế (biển cách trung tâm chừng 10 - 20km) áp dụng như Barcelona (Tây Ban Nha), Sydney (Úc) mà Huế có thể tham khảo.

Tìm kiếm các thông tin liên quan đến đề tài này trên báo chí, tôi đọc được các bài viết như: Xây dựng Thuận An trở thành đô thị du lịch biển (https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-dang/xay-dung-thuan-an-tro-thanh-do-thi-du-lich-bien-156460.html), Cơ hội lớn cho Thuận An (https://huengaynay.vn/kinh-te/co-hoi-lon-cho-thuan-an-19272.html), tôi nhận thấy một số đặc điểm sau: Huế đã có chủ trương phát triển Thuận An thành đô thị biển, Huế đã thực hiện việc đầu tư mạnh hạ tầng kết nối (cầu vượt cửa biển, đường ven biển), Phố đêm - ẩm thực đêm ở biển đã dần hình thành, và nhu cầu đi biển chiều tối mùa hè của người dân rất lớn. Nhưng điều còn thiếu chính là phương tiện công cộng giờ tối kết nối Huế với Thuận An

Biển Huế đẹp, hải sản ngon, con người Huế mến khách, và các sản phẩm du lịch đêm tại Huế được đánh giá chưa nhiều, chưa hấp dẫn, tại sao không thử thử nghiệm với chuyến xe buýt đêm và các vùng biển. Rất mong ngành giao thông và đơn vị vận tải công cộng lắng nghe tiếng nói này, để những đêm hè bên biển thực sự trọn vẹn hơn cho tất cả mọi người.