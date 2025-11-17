Từ An Cựu Galleria đến An Cựu Tower: Bước chuyển mình của đô thị đáng sống Huế

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất chính là An Cựu Galleria – tuyến shophouse thương mại sầm uất đối diện trung tâm thương mại Aeon Mall Huế. Và hôm nay, khu vực này tiếp tục đón nhận “cú hích” thứ hai khi dự án tổ hợp khách sạn 5 sao & hai tòa căn hộ cao cấp – An Cựu Tower chuẩn bị được công bố.

Trong bối cảnh thị trường Huế vẫn thiếu vắng nguồn cung căn hộ chất lượng, sự xuất hiện của An Cựu Tower được xem như bước chuyển mình quan trọng, hoàn thiện hệ sinh thái đô thị theo mô hình “live – work – play”, đưa An Cựu City trở thành một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất của thành phố Huế.

Trong đó, nhóm hưởng lợi trực tiếp chính là các nhà đầu tư sở hữu shophouse An Cựu Galleria. Bởi khi quần thể căn hộ – khách sạn 5 sao đi vào hoạt động, mọi giá trị thương mại, dòng khách và nhu cầu dịch vụ đều hội tụ về tuyến shophouse trung tâm này.

1. Dòng khách tăng mạnh – Lợi thế thương mại nổi bật cho shophouse An Cựu Galleria

Sở hữu vị trí đối diện trực tiếp AEON Mall Huế, shophouse An Cựu Galleria từ lâu đã hưởng lợi từ dòng khách thực đổ về mỗi ngày. Nhờ lợi thế này, các chủ sở hữu dễ dàng triển khai những mô hình kinh doanh có biên lợi nhuận cao như nhà hàng – cà phê cao cấp, spa, showroom hay homestay, tạo nên một trục thương mại năng động bậc nhất trong khu vực.

Sắp tới, sự xuất hiện của An Cựu Tower với hai tòa căn hộ cao cấp và khối khách sạn 5 sao dự kiến bổ sung thêm hàng nghìn cư dân nội khu cùng lượng du khách lưu trú ổn định quanh năm. Đây là nguồn khách trực tiếp bổ sung vào sức bật thương mại của toàn khu.

Khi An Cựu Tower đi vào hoạt động, nhu cầu ăn uống, dịch vụ, mua sắm và giải trí sẽ tiếp tục tăng. Nhờ đó, những mô hình kinh doanh tại shophouse An Cựu Galleria sẽ cải thiện tỷ lệ lấp đầy và bước vào chu kỳ khai thác thương mại bền vững hơn trong giai đoạn tới.

2. Biên độ tăng giá mới khi An Cựu Tower hình thành

Thực tế thị trường tại các khu đô thị lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cho thấy: mỗi khi một tổ hợp căn hộ cao cấp hoặc khách sạn 5 sao đi vào vận hành, giá trị bất động sản thương mại lân cận thường có xu hướng tăng lên rõ rệt. Nguyên nhân là bởi sự xuất hiện của những dự án cao tầng kéo theo mật độ cư dân, du khách, mức độ tiêu dùng tăng mạnh, từ đó thúc đẩy nhu cầu kinh doanh và làm gia tăng giá trị thương mại của toàn khu vực.

Sự xuất hiện của An Cựu Tower được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhu cầu dịch vụ – mua sắm – giải trí, từ đó mở ra một chu kỳ tăng giá mới cho shophouse An Cựu Galleria.

3. Thanh khoản & giá trị khai thác gia tăng theo chu kỳ đô thị

Shophouse An Cựu Galleria vốn đã có thanh khoản tốt kể từ khi AEON Mall đi vào hoạt động, nhờ sở hữu trục thương mại thu hút nhất khu vực. Sự xuất hiện của An Cựu Tower được xem là chu kỳ phát triển thứ hai của toàn khu đô thị, tạo thêm động lực để:

- Thị trường giao dịch sôi động hơn

- Giá trị chuyển nhượng shophouse tăng

- Thu hút các thương hiệu F&B, showroom và chuỗi dịch vụ

- Hình thành nhu cầu mạnh về văn phòng và kinh doanh dịch vụ cho cư dân Tower

Nhờ những yếu tố này, shophouse An Cựu Galleria có nhiều cơ sở để bước vào giai đoạn thanh khoản cao hơn, đặc biệt tại các căn góc và các căn nằm trên trục chính đối diện AEON Mall – nơi hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách và hoạt động thương mại của cả khu đô thị.

