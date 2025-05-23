Ông Don tràm gió

Sau hơn 30 năm ăn ngủ cùng với vùng cát trắng, đến nay diện tích tràm gió của ông Nguyễn Văn Don đã tăng mạnh lên đến 40ha.

Là thương binh hạng 4/4, cơ thể còn mang những di chứng của chiến tranh, CCB Nguyễn Văn Don tìm đến vùng cát nội đồng của xã Đan Điền để lập nghiệp. Sau nhiều lần tìm hiểu, quan sát đặc tính thổ nhưỡng, ông nhận thấy cây tràm gió rất phù hợp với vùng đất này, đặc biệt là giá trị dược liệu mà nó mang lại. Từ đó, ông quyết định chọn cây tràm gió để khởi nghiệp.

Ông Don bắt đầu bằng việc cải tạo đất, chia khu sản xuất thành từng ô nông lâm, trồng keo lai và tràm hoa vàng làm vành đai chắn gió, giữ cát. Khi đất dần ổn định, ông mới đưa tràm gió vào trồng thành vùng nguyên liệu tập trung.

“Lúc mới ra vùng này, hầu như mọi công việc đều làm bằng tay, từ việc đào hố, trồng cây. Có những thời điểm cây chết hàng loạt vì nắng hạn, có lúc gió cát vùi lấp cả diện tích mới trồng, nhưng tôi không bỏ cuộc. Cây chết thì trồng lại, đất bạc màu thì tiếp tục cải tạo”, ông Don chia sẻ.

Sự bền bỉ ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Những đồi cát trắng năm nào dần phủ kín màu xanh của tràm, một vùng nguyên liệu trù phú dần được hình thành, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững và ổn định cho gia đình.

Không dừng lại ở việc trồng rừng, ông Don tiếp tục đầu tư chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm bằng cách xây dựng hệ thống lò chưng cất tinh dầu tràm ngay tại trang trại của mình. Việc chủ động nguồn nguyên liệu là cơ sở để ông phát triển sản phẩm mang thương hiệu “Tinh dầu tràm Quảng Lợi”.

Đến nay, mô hình kinh tế của gia đình ông phát triển khá toàn diện với 80ha rừng keo xen ghép 40ha rừng tràm, kết hợp 2 lò chưng cất tinh dầu tràm và đàn bò hơn 20 con. Các hoạt động sản xuất được liên kết chặt chẽ với nhau. Phế phẩm sau khi chưng cất tinh dầu được tận dụng làm phân hữu cơ để bón rừng, phân chuồng từ chăn nuôi được xử lý để tiếp tục góp phần cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất và hạn chế tác động đến môi trường.

Nhờ hướng đi đó, trang trại của gia đình ông duy trì mức thu nhập bình quân 500 - 700 triệu đồng mỗi năm. Mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, với mức thu nhập khoảng 6 - 7 triệu đồng mỗi tháng.

“Nhiều hội viên CCB và nông dân trong vùng đã tìm đến học hỏi kỹ thuật trồng tràm, cách quy hoạch vùng nguyên liệu và kinh nghiệm chưng cất tinh dầu. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ, bởi tôi nghĩ khi cây tràm phát triển ngày một lớn mạnh thì người dân vùng cát sẽ có thêm cơ hội nâng cao thu nhập”, ông Don nói.

Ông Lê Thanh Phong, Chủ tịch Hội CCB xã Đan Điền thông tin: Đồng chí Nguyễn Văn Don là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội CCB xã. Từ một vùng đất cát hoang hóa, bằng nghị lực, ý chí vượt khó và tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng chí đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điều đáng quý hơn là đồng chí luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, góp phần lan tỏa phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi.

Từ thành công mô hình kinh tế của CCB Nguyễn Văn Don, cây tràm gió ngày càng khẳng định giá trị trên vùng cát trắng của xã Đan Điền. Không chỉ góp phần phủ xanh đất cát, giữ môi trường sinh thái, cây tràm còn mở ra hướng sản xuất bền vững gắn với chế biến, nâng cao giá trị nông sản địa phương.