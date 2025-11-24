MB ký kết thành công hợp đồng khoản vay hợp vốn xanh trên thị trường quốc tế trị giá 500 triệu USD

Theo kế hoạch ban đầu, khoản vay được công bố với quy mô huy động 300 triệu USD, sau đó đã mở rộng lên tới 500 triệu USD nhờ điều khoản “Cho phép tăng quy mô”. Với sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư quốc tế, tổng giá trị đăng ký tham gia khoản vay đã vượt hơn 200% so với kế hoạch huy động vốn ban đầu. Kết quả tích cực này thể hiện rõ sự tin tưởng của các định chế tài chính quốc tế vào MB cũng như cam kết của Ngân hàng đối với phát triển bền vững.

Khoản vay hợp vốn của MB đã thu hút 22 tổ chức tài chính hàng đầu đến từ châu Á, châu Âu và Trung Đông – trong đó phần lớn là các định chế tài chính lần đầu cấp tín dụng cho MB. Sự đa dạng về các định chế tài chính tham gia không chỉ phản ánh niềm tin lớn của thị trường với MB mà còn góp phần mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế của ngân hàng. Do quy mô đăng ký vượt xa quy mô mục tiêu, MB đã thực hiện phân bổ lại hạn mức cam kết của các bên cho vay.

Nguồn vốn huy động từ khoản vay này sẽ được MB sử dụng cho các dự án đủ điều kiện theo Bộ Nguyên tắc Khoản vay Xanh và Khung Khoản vay Xanh của MB, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ chương trình phát triển bền vững của Ngân hàng và hỗ trợ tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp của Việt Nam.

MB, hiện được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, được xếp hạng tín nhiệm Ba3/BB bởi Moody’s và Fitch. Năm 2025, MB tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận đạt mức kỷ lục và duy trì hệ số an toàn vốn cao. Tổng tài sản của MB đã vượt 1,3 triệu tỷ đồng với sự đóng góp bởi tăng trưởng tín dụng lành mạnh và cơ chế quản trị rủi ro kỷ luật. MB tiếp tục củng cố năng lực số, thúc đẩy mở rộng tệp khách hàng và nhờ đó MB đã có hơn 35 triệu khách hàng đồng thời ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trên các nền tảng số. MB tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động hàng đầu trong nhóm các ngân hàng hoạt động tốt nhất tại Việt Nam.

Khoản vay hợp vốn được thu xếp bởi Australia and New Zealand Banking Group Limited (chi nhánh Singapore), Mashreqbank psc, Maybank Securities Pte. Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và Standard Chartered Bank (Singapore) Limited với vai trò là các tổ chức thu xếp và điều phối khoản vay. ANZ (chi nhánh Singapore) là Điều phối viên khoản vay; Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited là Đại lý quản lý khoản vay.