Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩn

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 14/11 dẫn báo cáo của các nhà khoa học từ nhiều quốc gia cho biết một cơn bão Mặt Trời lớn, được đánh giá là mạnh thứ hai trong vòng năm năm và kéo dài hơn bốn mươi giờ, đã tấn công Trái Đất trong tuần này. Hiện tượng tự nhiên này đã tạo ra những màn trình diễn Cực quang Bắc (Aurora Borealis) đầy màu sắc trên khắp Bắc Bán Cầu.

Trong tuyên bố đưa ra vào hôm 14/11, Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga cho biết một tia lửa Mặt Trời khổng lồ đã được ghi nhận trước đó trong ngày (xem video dưới đây. Nguồn: Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga).

Sự kiện này xuất phát từ cùng khu vực từng tạo ra một vụ bùng phát còn mạnh hơn hai ngày trước. Sự kiện trước đó đã gây ra cơn bão Mặt Trời nghiêm trọng nhất kể từ tháng 5/2024.

Theo các nhà khoa học Liên bang Nga, “trái với dự đoán, các tia bùng phát không hề có dấu hiệu suy giảm mà ngược lại đang gia tăng”.

Trong một tuyên bố riêng, Viện Nghiên cứu Không gian ước tính cơn bão Mặt Trời lần này đạt cường độ G4.7 theo thang đo bão của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và kéo dài khoảng 42 giờ.

Theo RT, thang đo của NOAA được quốc tế công nhận, trong đó mức G5 là cao nhất, chỉ một sự kiện ở cấp độ “cực đoan”.

Vào ngày 12/11, Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh (British Geological Survey) thông báo rằng “cơn bão ăn thịt” (cannibal storm) đã gây gián đoạn thông tin liên lạc và làm suy giảm độ chính xác của hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Một cơn bão địa từ xảy ra khi các hạt mang điện từ khí quyển của Mặt Trời bị phóng về phía Trái Đất trong những vụ phun trào khối vành nhật hoa (coronal mass ejections).

Đây là những vụ nổ lớn gồm plasma và từ trường được phóng từ lớp khí quyển ngoài của Mặt Trời vào không gian. Khi các hạt tích điện này va chạm với từ quyển của Trái Đất, cả công nghệ lẫn những người nhạy cảm đều có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

Cơn bão địa từ mới nhất đã tạo ra cảnh tượng Cực quang Bắc (xem video dưới đây. Nguồn: X) trên khắp Bắc Bán Cầu, có thể được nhìn thấy rõ trong những ngày gần đây, đặc biệt là tại Canada và Mỹ. Hiện tượng đầy màu sắc này, vốn thường chỉ xuất hiện gần Vòng Bắc Cực, thì trong tuần này đã có thể nhìn thấy ở những nơi xa như tận Florida và Alabama.

Hôm 14/11, Space.com dẫn lời một quan chức Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết các phi hành gia và nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã phải trú ẩn trong một khoang được bảo vệ tốt hơn do nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ tăng cao từ các hạt năng lượng lớn đang tới.