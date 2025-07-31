Giá xăng tăng lần thứ 2 liên tiếp

Giá xăng được điều chỉnh tăng lần thứ 2 liên tiếp vào 15h ngày 7/8

Cụ thể, so với kỳ điều hành trước đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 230 đồng, lên 20.070 đồng/lít. E5 RON 92 cũng tăng thêm 200 đồng, ở mức 19.600 đồng/lít.

Ngược lại, dầu diesel giảm 260 đồng, xuống 18.800 đồng/lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.660 đồng/lít, mazut tăng lên 15.640 đồng.

Năm nay, tổng nguồn cung tối thiểu Bộ Công thương phân giao cho các thương nhân đầu mối là hơn 29,5 triệu m3, tấn xăng dầu các loại. Nửa đầu năm 2025, nguồn hàng các doanh nghiệp chuẩn bị cho thị trường nội địa khoảng 13,86 triệu m3, tấn, tương đương 47% kế hoạch. Tuy nhiên mức tiêu thụ thực tế là 12,6 triệu m3, tấn, nên lượng tồn kho khoảng 1,7-1,8 triệu m3, tấn.

Hiện mức thuế VAT với xăng dầu là 8%, duy trì tới hết năm sau theo Nghị quyết của Quốc hội.