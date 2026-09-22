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ClockThứ Tư, 07/10/2026 14:22

Tăng sức chống chịu trước mùa mưa bão

HNN - Diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, có thể gây thiệt hại lớn khi mùa mưa bão đang đến gần. Việc rà soát các khu vực xung yếu, nhận diện nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó sát với từng địa bàn đang được xã Lộc An chú trọng.

Chủ động phương án ứng phó mưa bão từ cơ sởSẵn sàng kịch bản ứng phó với mưa bão, lũ lụtChủ động ứng phó thiên tai theo từng địa bàn

 Diễn tập phòng, chống bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn xã Lộc An năm 2026.

Kiểm tra phương án qua thực tiễn

Xã Lộc An có nhiều khu dân cư và vùng sản xuất nằm ở khu vực thấp, ven sông. Khi mưa lớn, lũ xảy ra, đây là những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai sát với thực tế địa bàn được xã Lộc An xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2026, địa phương được thành phố lựa chọn tổ chức diễn tập phòng, chống bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn, với tình huống giả định bão số 5 ảnh hưởng đến địa bàn, buộc phải triển khai phương án di dời, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Phương án diễn tập được xây dựng theo chuỗi tình huống, từ thông tin, cảnh báo, chằng chống nhà cửa, tổ chức di dời đến xử lý sự cố, cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm người bị nạn trên sông. Thiết bị bay không người lái được đưa vào hỗ trợ trinh sát, xác định khu vực bị cô lập, phục vụ công tác tiếp cận và cứu hộ...

Theo anh Nguyễn Duy Tân, Trưởng thôn An Phước, cuộc diễn tập giúp chính quyền và người dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước diễn biến của thiên tai; đồng thời giúp lực lượng tại chỗ thuần thục hơn các phương án di dời, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lộc An cho biết: Qua diễn tập, địa phương tập trung kiểm tra khả năng giám sát, thực hành phương án phòng, chống thiên tai; khả năng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là tổ chức sơ tán Nhân dân, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Đây cũng là cơ sở để địa phương phát hiện những nội dung còn hạn chế, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tế.

Đầu tư hạ tầng tại những khu vực xung yếu

Cùng với chủ động chuẩn bị lực lượng, phương án ứng phó, việc đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai tại những khu vực xung yếu cũng được địa phương ưu tiên, nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.

Tại khu vực Cồn Hóp, tuyến kênh tưới tiêu đang được nâng cấp, kiên cố hóa với chiều dài khoảng 830m, cùng các hạng mục cửa lấy nước, cống qua đường và cống tiêu nước. Công trình có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, nhằm bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho khoảng 90ha lúa của Hợp tác xã Đại Thành.

Tại thôn Trung Chánh, khu âu thuyền tránh, trú bão đang được nạo vét, chỉnh trang và nâng cấp, phục vụ khoảng 500 ghe, thuyền cỡ nhỏ đánh bắt cá trong vùng đầm phá và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Công trình có các hạng mục nạo vét, mở rộng âu thuyền phía bắc, đắp đê bao và nâng cấp khu neo đậu phía nam, với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng.

Ông Trương Thanh Tín, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Lộc An cho biết: Địa phương ưu tiên những công trình vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa góp phần nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai như hệ thống kênh mương nội đồng, khu neo đậu, tránh trú bão. Đối với các công trình này, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành trước mùa mưa bão. Đồng thời, địa phương đã khảo sát toàn bộ những khu vực xung yếu, có khả năng bị chia cắt do lụt bão để tiếp tục đưa vào danh mục đầu tư công năm 2027.

Bên cạnh phương án và hạ tầng, lực lượng tại chỗ và kỹ năng ứng phó của người dân cũng là yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại. Tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, các tổ xung kích, tổ phản ứng nhanh ở thôn đang từng bước được củng cố, sẵn sàng hỗ trợ chính quyền khi có tình huống xảy ra.

Bài: Công Tuấn - Ảnh: Quang Đạo
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