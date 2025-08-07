Bơm thực phẩm dạng sệt là gì? TOP 10 Bơm thực phẩm dạng sệt bán chạy tại Phong Vũ Pump

Máy bơm thực phẩm dạng sệt là gì?

Máy bơm thực phẩm dạng sệt là thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, được thiết kế để bơm hút các nguyên liệu có độ đặc cao và tính kết dính lớn như sốt, mứt, sữa đặc, kem, hay các hỗn hợp sệt khác. Khác với máy bơm màng khí nén thông thường, dòng thiết bị này không chỉ đảm bảo khả năng vận chuyển hiệu quả mà còn giữ nguyên vẹn thành phần, cấu trúc sản phẩm trong suốt quá trình vận hành.

Cấu tạo máy bơm thực phẩm dạng sệt

Máy bơm thực phẩm dạng sệt sở hữu cấu tạo chuyên biệt, được tối ưu để đảm bảo hiệu suất vận hành cao và giữ trọn vệ sinh an toàn thực phẩm, dưới đây là các bộ phận chính của thiết bị:

● Thân máy: Đóng vai trò bao bọc toàn bộ hệ thống, đồng thời là nơi đặt buồng bơm khu vực chính tiếp nhận và dẫn động thực phẩm trong quá trình vận hành.

● Màng bơm: Là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, có chức năng tạo áp suất để hút và đẩy thực phẩm một cách nhịp nhàng, liên tục.

● Van bi và đế bi: Hoạt động như hệ thống van một chiều, đảm bảo lưu chất chỉ đi theo một hướng, ngăn ngừa tình trạng chảy ngược hoặc rò rỉ.

● Bộ giảm thanh: Giảm thiểu tiếng ồn và rung động trong suốt quá trình vận hành, tạo môi trường làm việc êm ái, ổn định.

Top 10 máy bơm thực phẩm dạng sệt bán chạy tại Phong Vũ Pump

Dưới đây là danh sách 10 mẫu máy bơm sệt được ưa chuộng bán chạy tại Phong Vũ Pump hiện nay, đáp ứng đa dạng nhu cầu sản xuất với chất lượng đã được kiểm chứng:

● Máy bơm thực phẩm GODO QBW3-40 và QBW3-100: dòng máy bơm dạng, thân inox bền bỉ, vận hành ổn định, khả năng chống nghẹt tốt và tích hợp tính năng tự ngắt khi quá tải.

● Máy bơm màng ARO 66612B-244-C-V: thân inox 316, màng Teflon, lưu lượng tối đa 133 lít/phút. Khả năng chịu nhiệt đến 110°C, phù hợp môi trường khắt khe về vệ sinh và nhiệt độ.

● Máy bơm màng ARGAL DFA 200: Hoạt động bằng khí nén, thân máy inox, màng bơm Teflon, lưu lượng lên đến 680 lít/phút.

● Máy bơm màng TDS DS10-SAT-TSTS-02: có thân bơm làm bằng inox 316 và màng bơm làm từ teflon (PTFE), đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, lưu lượng tối đa 10m3/giờ.

● Máy bơm màng Marathon M10B1K1KPAS000: làm từ chất liệu Santoprene, phù hợp cho các loại hóa chất và dung dịch đặc sệt trong quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm.

● Máy bơm màng Morak Jofee SS/VT/TF/VT: Phù hợp để bơm các loại bột, chất lỏng đặc, chất có độ đậm đặc cao, nước sốt trong sản xuất thực phẩm nhờ khả năng xử lý các chất có tính ăn mòn, hạt rắn lơ lửng và môi trường làm việc khắc nghiệt.

● Máy bơm màng Verder VA10PP PP TF TF TB OO: Bơm có thân bằng nhựa PP (polypropylene) và màng bơm làm từ Teflon (PTFE), phù hợp với việc bơm các loại chất lỏng có tính ăn mòn và cả các dung dịch ngành thực phẩm dạng dệt, siro, sữa, nước ép...

● Máy bơm màng Wilden P2/SSPPP/TSU/TF/STF/0070: Có lưu lượng 163 lít/phút đối với chất lỏng, được dùng trong nhiều ngành như thực phẩm, dược phẩm

● Máy bơm màng Yamada NDP-20BAT: Thân máy làm bằng nhôm (A-Aluminum), màng bơm PTFE (Teflon), lưu lượng tối đa khoảng 160 lít/phút, phù hợp để bơm các loại chất lỏng có độ nhớt cao.

● Máy bơm màng Sandpiper S05B2P2TPBS000: là loại bơm màng non-metallic kích thước 1/2 inch, rất thích hợp để bơm nguyên liệu thực phẩm đặc sệt, chất có độ nhớt cao, hóa chất ăn mòn hoặc axit nhẹ.

Đơn vị bán máy bơm thực phẩm dạng sệt uy tín

Hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp máy bơm thực phẩm dạng sệt, tuy nhiên Phong Vũ Pump vẫn là một trong những thương hiệu được khách hàng tin chọn hàng đầu nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt trội. Phong Vũ Pump nổi bật với các thế mạnh sau:

● Chuyên cung cấp máy bơm thực phẩm sệt chính hãng, vật liệu inox 316L, an toàn vệ sinh thực phẩm.

● Đa dạng dòng bơm: cánh khế, màng khí nén, bánh răng, piston… phù hợp với mọi loại nguyên liệu sệt, đặc, dính.

● Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ lựa chọn thiết bị theo nhu cầu sản xuất thực tế.

● Chính sách bảo hành rõ ràng, linh kiện thay thế đầy đủ, hỗ trợ sau bán hàng tận tâm.

● Giá thành cạnh tranh giao hàng nhanh trên toàn quốc.

Liên hệ ngay Phong Vũ Pump để được tư vấn giải pháp tối ưu cho quy trình sản xuất thực phẩm của bạn!

