Cậu học trò đoạt nhiều giải thưởng

HNN - Là chủ nhân của loạt giải thưởng quý giá trong thời gian qua, em Trần Quốc Anh Kiệt là niềm tự hào của Trường Tiểu học Số 1 Phú Bài, lan tỏa tinh thần vươn lên trong học tập.

 Thầy Tùng khích lệ em Kiệt tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện

Nói về Trần Quốc Anh Kiệt, cậu học trò được ví như ngôi sao sáng của trường, thầy giáo Phan Hữu Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Phú Bài tự hào “khoe”: Trong năm học 2024 - 2025, Kiệt là “chủ nhân” của loạt giải thưởng quý giá: Giải Khuyến khích kỳ thi tiếng Anh IOE cấp quốc gia; giải Ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" cấp khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; Huy chương Vàng cuộc thi “Olympic tiếng Anh quốc tế Hippo”; Huy chương Vàng cuộc thi “Toán quốc tế SEAMO”; Huy chương bạc “Olympic tiếng Anh quốc tế Kangaroo”.

Trước đó, năm học 2023 - 2024, Kiệt đoạt giải Nhất khối 3 Toán Vioedu cấp tỉnh (nay là thành phố); giải Nhất khối 3 kỳ thi IOE cấp tỉnh; giải Nhì khối 4 kỳ thi IOE cấp tỉnh; giải Nhì hội thi tin học trẻ tỉnh và nhiều giải thưởng khác.

Trên gương mặt cậu học trò nhỏ nhắn là nụ cười cởi mở, thân thiện. Ánh mắt sáng bừng lên khi Kiệt nói về niềm yêu thích đặc biệt đối với môn toán. Thầy giáo Phan Hữu Tùng và chị Tôn Nữ Bích Phương, mẹ của Kiệt chia sẻ: Kiệt luôn tiếp thu, nắm chắc những kiến thức thầy cô giáo giảng ngay tại lớp. Thời gian học tập ở nhà, em say mê tìm tòi, chinh phục những kiến thức mới và khó. Không chỉ giỏi môn toán, Kiệt còn giỏi nhiều môn học khác, đặc biệt là có năng khiếu môn tiếng Anh. Bố mẹ của Kiệt đã hỗ trợ con rất nhiều trong học tập. Biết con thích đọc sách, nhất là sách câu đố tư duy, bố mẹ Kiệt luôn sưu tầm, tìm kiếm, số lượng đầu sách đầy dần trên giá, giúp vươn xa đến những chân trời tri thức.

Ở lớp, ở trường, Kiệt cũng là một trong những tấm gương đọc sách. Tủ sách lớp học và thư viện trường là nơi mà em thường xuyên có mặt. Ngoài tìm hiểu tham khảo thêm kiến thức về toán, ngoại ngữ và các môn học khác, Kiệt yêu thích đọc sách hạt giống tâm hồn, những cuốn sách về kỹ năng sống, những bài học truyền cảm hứng và động lực vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Là lớp trưởng trong suốt 4 năm học, Kiệt lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ các bạn trong học tập. Trong giờ ra chơi, nhiều bạn nhờ Kiệt giải bài toán khó, bao giờ em cũng tận tình. “Tinh thần vươn lên và kết quả học tập của Kiệt được lan tỏa trong lớp, trong trường, là động lực để các bạn học sinh trong toàn trường cố gắng” - thầy giáo Phan Hữu Tùng chia sẻ.

Suốt 4 năm học qua, Kiệt là học sinh xuất sắc, tham dự kỳ thi cấp nào cũng đều đoạt giải; đã hai lần được tuyên dương học sinh danh dự toàn trường.

Bước vào năm học 2025 - 2026, cậu học trò chia sẻ rằng, em sẽ tiếp tục tập trung vào học tập, rèn luyện. Bởi Kiệt luôn ghi nhớ lời của thầy, cô giáo và cha mẹ, nhiệm vụ của học sinh là phải học tập tốt, rèn luyện tốt, sau này trở thành người có ích cho gia đình, đóng góp cho xã hội, chung sức xây dựng quê hương.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
