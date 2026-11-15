Vợ chồng anh Nguyễn Hóa mưu sinh trên phá.

Một đêm theo chân người đổ trộ

Vợ chồng anh Huỳnh Văn Toàn (53 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dừa (51 tuổi) trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Phú Vinh, tất bật chuẩn bị cho chuyến đi. Trên chiếc ghe dài khoảng 7m, họ kiểm tra lại máy móc, ngư lưới cụ, nước ngọt và những vật dụng cần thiết cho một đêm lênh đênh trên phá.

Máy nổ phành phạch, ghe rời bến. Anh Toàn ngồi phía sau điều khiển máy, chị Dừa cầm mái chèo phụ chồng điều hướng. Khoảng 30 phút sau, ghe đến khu vực đầm Hà Trung, đoạn đối diện khu vực xã Phú Vinh. Mặt trời lúc này đã tắt hẳn. Ghe vừa dừng lại, hai người đã nhanh chóng đứng ở đầu mũi, lần lượt thả từng tay lưới xuống nước.

Lưới đáy có thân rộng vài sải, phía dưới được gắn chì nặng để chìm xuống đáy phá. Mỗi tay lưới dài khoảng 30m. Một đầu lưới được buộc chặt vào cọc cắm trên phá. Hai người cùng từ từ thả lưới cho đến khi toàn bộ tay lưới nằm dưới mặt phá, rồi cố định đầu còn lại. Sau hơn một giờ, họ mới thả xong những tay lưới.

Vợ chồng anh Toàn tiếp tục nổ máy, đi khoảng 1km đến khu vực đặt nò sáo. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, hệ thống trộ hiện lên như một chiếc phễu giữa phá. Miệng trộ nằm ngược hướng so với cửa biển Thuận An, đón theo dòng nước khi thủy triều xuống để dẫn cá tôm vào bên trong. Càng vào sâu, đường trộ càng nhỏ lại. Cuối cùng là chiếc nò, còn gọi là đụt, nơi cá tôm tập trung nhiều nhất. Hai bên trộ có thêm hai cửa đặt nò để tăng khả năng đón cá.

Đêm xuống, cá tôm bắt đầu kiếm ăn, cũng là lúc vợ chồng anh Toàn phải liên tục kiểm tra từng khu vực. Họ chèo ghe dọc theo trộ, dùng đèn pin soi vào từng chiếc nò, cẩn thận vớt rác mắc trên lưới. Những chiếc nò sau khi đặt xong đều được dùng xích và khóa lại, tránh bị đổ trộm. “Ban đêm, cá tôm đi ăn nên mình phải dùng đèn pin bỏ vào đó mới dụ nó vào được”, anh Toàn nói.

Hơn 8 giờ đêm, khi công việc tạm xong, hai vợ chồng mới ngồi xuống ăn bữa cơm tối. Giữa phá Tam Giang rộng lớn, chiếc ghe trở thành nơi ăn uống và nghỉ ngơi.

Giữa thanh vắng, tiếng mái chèo gõ vào mạn thuyền xua cá vào lưới nghe rõ mồn một. Từ xa, một phụ nữ lớn tuổi trên chiếc ghe nhỏ từ từ đi quanh khu trộ của anh Toàn để bủa lưới. Đó là bà Trần Thị Mong, 73 tuổi, ở gần nhà anh.

Bà Mong làm nghề lưới bủa, bắt cua, cá, ngày may mắn lắm có thu nhập được vài trăm nghìn đồng, còn bình thường chỉ dưới 100.000 đồng, đủ sống qua ngày. Bà Mong kể rằng, chồng mất cách đây 30 năm, con cái có 9 đứa nhưng ai cũng có gia đình riêng, cuộc sống còn khó khăn nên bà vẫn tự kiếm sống.

23 giờ, vợ chồng anh Toàn bắt đầu thu lưới. Mỗi người một chiếc đèn pin. Anh kéo lưới, chị Dừa nhanh tay gỡ cá tôm và phân loại. Từng tay lưới được kéo lên, nước chảy róc rách, những con cá, con tôm tươi rói quẫy mạnh trong ánh đèn. Mỗi tay lưới trong chuyến đi này cho khoảng 5kg cá, tôm. Càng về khuya, công việc càng nặng nhọc.

Đến khoảng 1 giờ sáng, những tay lưới cuối cùng mới được thu xong. Hai vợ chồng chỉ kịp chợp mắt khoảng hai giờ đồng hồ. Ba giờ sáng, chiếc ghe lại nổ máy, lần này họ đi đổ trộ. Và khi trời còn chưa sáng, cá tôm đã được họ đưa vào bờ bán cho tiểu thương.

Theo anh Toàn, tiền bán cá, tôm của chuyến đi này được khoảng 2 triệu đồng. “Chừ mùa này hèn rồi. Đợi mưa lũ, cá rạy nhiều thì sẽ có thu nhập cao hơn”, anh Toàn nói.

Mùa nào nghề nấy

Một buổi sáng mùa đông, ở khu vực cửa biển Thuận An vợ chồng anh Nguyễn Hóa (55 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi, trú tại phường Thuận An) bắt đầu buổi lặn bắt vẹm xanh.

Sau khi kiểm tra chiếc máy cấp khí, đường ống và các thiết bị phục vụ cho việc lặn, anh Hóa mặc bộ đồ lặn, đeo kính, cầm theo chiếc cuốc và mang túi lưới trước ngực. Quanh eo anh là sợi dây chì nặng khoảng 13kg. Anh ngậm ống dẫn khí rồi xuống nước. Bọt khí liên tục nổi lên theo đường di chuyển của người thợ lặn. Trên ghe, chiếc máy vẫn nổ phành phạch, cung cấp không khí qua đường ống cho anh.

Cứ khoảng 20 phút, anh Hóa lại ngoi lên một lần, đưa túi vẹm nặng khoảng 25kg lên ghe. Công việc cứ thế kéo dài cho đến gần trưa. Khi 8 bao tải, mỗi bao khoảng 50kg đã đầy vẹm xanh, hai vợ chồng mới kết thúc buổi làm việc.

Vẹm lớn được bán cho các nhà hàng với giá khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg. Vẹm nhỏ được thương lái thu mua, xay làm thức ăn cho tôm hùm. Giữa trưa, chiếc ghe chở đầy vẹm cập bến một cơ sở thu mua ven phá. Từng bao tải được đưa lên bờ. Sau một buổi lặn, vợ chồng anh Hóa thu về hơn 3 triệu đồng từ tiền bán vẹm.

Khoảng 20 cặp vợ chồng trong xóm đã gắn bó với nghề đánh bắt hàng chục năm, mùa nào nghề nấy. Sau Tết, họ ra khu vực cửa biển, ven đê để lặn bắt tôm hùm giống. Đến mùa hè, họ lại vào phá bắt vẹm, bắt trìa để bán cho thương lái. Có ngày chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng, có ngày kiếm được vài triệu đồng. Những chuyến lặn bắt tôm hùm giống, nếu gặp may, thu nhập có thể lên tới cả chục triệu đồng. “Cái nghề ni chi phí thấp lắm, bỏ vốn một lần là làm cả đời thôi nhưng cực lắm” - anh Hóa tâm sự.

Vợ chồng anh Hóa có 4 người con. Ba người đã lập gia đình, người con trai út đang học năm thứ hai ngành thú y tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế. Anh Hóa nói điều mình mong muốn nhất là các con học hành đến nơi đến chốn.

Nhìn anh mang sợi chì nặng 13kg rồi lặn xuống nước mới thấy công sức để có được những bao vẹm đầy ắp. Mỗi lần đưa túi vẹm lên ghe là sức khỏe bị bào mòn và những nguy hiểm mà người thợ lặn phải đối mặt trong mỗi chuyến đi.

Trên phá Tam Giang, tôi còn bắt gặp nhiều người làm nghề cào trìa, lặn bắt cá về bán nuôi gia đình. Họ kiên trì, chăm chỉ với công việc của mình để mong có tiền cho con cái học hành tốt hơn, cuộc sống vơi bớt khó khăn hơn.