Làng hoa Giang Đông rộn ràng vào vụ

Những vườn hoa cúc vàng rực không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với vùng đầm phá Tam Giang.

Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên len qua rặng tre, mái nhà cũng là lúc một ngày mới bắt đầu trên vùng đất Giang Đông, xã Quảng Điền. Trong không khí trong lành của buổi sớm, người dân lại tất bật ra vườn chăm sóc những luống hoa đang vào độ phát triển. Nghề trồng hoa đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng đất này bao đời nay.

Ông Phan Thủy, một người gắn bó nhiều năm với nghề trồng hoa chia sẻ, hoa không chỉ là cây trồng truyền thống mà còn là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều gia đình. Từ việc nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng cho đến xây dựng nhà cửa, tất cả đều có sự góp sức từ những vụ hoa bội thu. Nhờ cây hoa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Giang Đông ngày càng được nâng lên.

Giang Đông vốn là vùng đất màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Trong khu vườn của hầu hết các hộ dân đều hiện diện những luống cúc vàng hòe - loài hoa được người dân địa phương quen gọi là hoa cúc “bốn số”. Đây là loại hoa dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn và được thị trường tiêu thụ ổn định.

Đang chăm sóc vườn hoa của gia đình, bà Văn Thị Túy cho biết, hiện bà trồng khoảng 5.000 cây cúc vàng hòe. Mỗi năm canh tác ba vụ, sau khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch. Hoa được bán tại các chợ truyền thống hoặc thương lái đến tận vườn thu mua, giúp người dân thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm.

Những ngày rằm, lễ, tết, không khí ở Giang Đông càng thêm nhộn nhịp. Tiếng cười nói của người dân thu hoạch hoa hòa cùng tiếng xe vận chuyển những bó hoa tươi đi khắp nơi tạo nên bức tranh lao động đầy sức sống. Theo ông Nguyễn Đình Huệ, Trưởng Câu lạc bộ trồng hoa Giang Đông, hiện thôn có 21 hộ chuyên trồng hoa với diện tích khoảng 2ha. Ngoài cúc vàng hòe, người dân còn trồng thêm hoa vạn thọ, mào gà phục vụ nhu cầu thờ cúng trong các dịp lễ, Tết.

Là cây trồng truyền thống nên nghề trồng hoa mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Giá bán cúc vàng hòe dao động từ 7.000 - 15.000 đồng/cây, riêng dịp Tết có thể tăng lên khoảng 40.000 đồng/cây. Bình quân mỗi hộ thu nhập từ 70 đến 170 triệu đồng mỗi năm từ nghề trồng hoa.

Nhằm phát huy lợi thế địa phương, mới đây UBND xã Quảng Điền đã thống nhất chủ trương mở rộng vùng trồng hoa tập trung tại Giang Đông với diện tích 2ha trên khu vực đồng ruộng nằm dọc tuyến đường Phạm Quang Ái. Trưởng thôn Giang Đông Nguyễn Văn Đủ khẳng định: “Chủ trương này nhận được sự đồng tình, phấn khởi của người dân. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, vùng hoa tập trung còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, kết nối với tuyến trải nghiệm vùng đầm phá Tam Giang, tạo thêm động lực để làng hoa Giang Đông tiếp tục phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu”.

Những hình ảnh Huế ngày nay Online ghi nhận tại làng hoa Giang Đông:

Tưới nước mỗi ngày, công đoạn quan trọng giúp những luống hoa sinh trưởng, phát triển tốt

Tỉ mỉ chăm sóc hoa

Hoa mào gà cũng được trồng xen trong vườn nhà, tạo nên những gam màu rực rỡ

Hầu như nhà nào ở Giang Đông cũng có một vườn hoa

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khi những mùa hoa tiếp tục mang lại nguồn thu nhập ổn định

Vợ chồng ông Nguyễn Đình Huệ tất bật vận chuyển hoa lên xe để kịp mang ra chợ truyền thống tiêu thụ

Người trồng hoa Giang Đông vẫn miệt mài giữ nghề

Vùng trồng hoa tập trung rộng 2ha tại Giang Đông

PHONG ANH (thực hiện)