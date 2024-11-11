  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/11/2026 16:50
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tận hưởng villa hồ bơi riêng biệt lập tại Banyan Tree Lăng Cô với gói deal trọn gói từ Must Go

HNN.VN - Banyan Tree Lăng Cô là khu nghỉ dưỡng biệt lập đẳng cấp quốc tế tọa lạc bên vịnh Lăng Cô. Về không gian, khu nghỉ dưỡng sở hữu 100% biệt thự có hồ bơi riêng biệt lập, thiết kế cung đình Huế, kết hợp sân golf 18 lỗ và Banyan Tree Spa danh tiếng. Về ưu đãi, Must Go mang đến deal trọn gói độc quyền nhờ quan hệ hợp tác trực tiếp và mô hình COMMIT sản lượng, tặng kèm bữa sáng buffet, xe đón tiễn sân bay Đà Nẵng và ưu đãi ẩm thực. Quý khách gọi hotline 0971 609 598 để nhận tư vấn.

1. Kiến trúc cung đình và các dòng villa hồ bơi riêng tại Banyan Tree Lăng Cô có gì đặc biệt?

Không gian tại Banyan Tree Lăng Cô nổi bật với toàn bộ biệt thự sở hữu hồ bơi vô cực riêng biệt lập, thiết kế theo phong cách nhà vườn cung đình Huế truyền thống hòa quyện cùng thiên nhiên vịnh biển. Dưới đây là phân tích chi tiết.

"Theo Condé Nast Traveler: Banyan Tree Lăng Cô là kiệt tác ven biển hàng đầu Châu Á, nơi di sản văn hóa cố đô kết hợp hoàn hảo cùng biển trời nguyên sơ."

1.1 Vị thế tựa sơn hướng hải biệt lập

Khu nghỉ dưỡng tọa lạc tại vịnh Lăng Cô lưng tựa dãy Trường Sơn, mặt hướng biển xanh, mang lại sự thanh bình và riêng tư tuyệt đối cho du khách.

 

1.2 Dấu ấn 3 dòng biệt thự hồ bơi riêng

Mỗi căn biệt thự tôn vinh nét đẹp cung đình Huế:

●             Lagoon Pool Villa: Hồ bơi riêng hướng đầm phá tĩnh lặng, diện tích từ 131 m2 với hiên tắm nắng thoáng mát.

●             Beach Pool Villa: Tọa lạc sát biển, mở cửa chạm sóng cùng hồ bơi vô cực rộng lớn.

●             Hillside Seaview Pool Villa: Nằm trên sườn đồi, sở hữu tầm nhìn ngắm trọn cảnh vịnh Lăng Cô từ trên cao.

2. Tiện ích 5 sao và ẩm thực tại resort có gì hấp dẫn?

Hệ thống tiện ích hấp dẫn nhờ sân golf 18 lỗ Sir Nick Faldo, Banyan Tree Spa thảo dược Á Đông và chuỗi nhà hàng ẩm thực phong phú. Dưới đây là các trải nghiệm đẳng cấp.

"Theo World Travel Awards: Banyan Tree Lăng Cô là Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng hàng đầu Châu Á nhờ chuẩn mực dịch vụ tinh tế và các liệu pháp phục hồi đỉnh cao."

2.1 Ẩm thực thượng hạng từ Á sang Âu

Ẩm thực tại resort mang đến hương vị đa dạng:

●             Saffron: Nằm trên đồi view hoàng hôn, chuyên ẩm thực Thái Lan cao cấp.

●             The Water Court: Phục vụ buffet sáng và món ngon Việt Nam đậm đà bản sắc.

●             Azura: Tọa lạc sát biển, phục vụ hải sản tươi sống và món nướng phong cách Ý.

 

2.2 Banyan Tree Spa và sân golf 18 lỗ

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thể thao được đầu tư chuyên sâu:

●             Banyan Tree Spa: Nổi tiếng với massage bấm huyệt bằng tinh dầu và thảo mộc tự nhiên.

●             Sân golf Laguna Lăng Cô: Quy mô 18 lỗ ven biển, mang đến thử thách tuyệt vời cho gôn thủ.

3. Vì sao nên đặt deal Banyan Tree Lăng Cô trọn gói qua Must Go?

Du khách nên đặt qua Must Go vì Must Go có quan hệ hợp tác trực tiếp và mô hình COMMIT sản lượng với resort, giúp chủ động nguồn phòng, giữ giá cạnh tranh nhất và xử lý booking nhanh chóng. Dưới đây là các đặc quyền tài chính vượt trội.

"Theo VnExpress: Đặt phòng qua đại lý du lịch có mô hình COMMIT sản lượng trực tiếp giúp du khách tiết kiệm từ 15% đến 20% chi phí và gạt bỏ rủi ro bị hủy phòng."

 

3.1 Nguồn hàng COMMIT trực tiếp giá tốt nhất

Thay vì qua trung gian, nền tảng Must Go làm việc trực tiếp và cam kết sản lượng hàng năm với resort để đem lại mức giá đại lý F1 tối ưu nhất.

3.2 Quyền lợi trọn gói và xử lý booking thuận tiện

Khi đặt deal tại Must Go, khách hàng nhận trọn vẹn đặc quyền:

●             Chủ động nguồn villa đẹp: Giữ đúng căn biệt thự view biển hoặc đầm phá đẹp nhất kể cả mùa cao điểm.

●             Xe đưa đón sân bay: Hỗ trợ sắp xếp xe đón tiễn sân bay Đà Nẵng hoặc Phú Bài nhanh gọn.

●             Tư vấn tận tâm 24/7: Hỗ trợ đặt bàn tiệc và nhận phòng sớm thuận tiện.

4. Thông tin liên hệ đặt phòng giá ưu đãi tại Must Go

Để nhận tư vấn chi tiết và đặt phòng với giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay với Must Go:

Must Go - Người Đồng Hành Xuyên Suốt Chuyến Đi Của Bạn

●             Hotline 24/7: 0971 609 598 (Zalo / Call)

●             Website: https://mustgo.vn/

 Từ khóa:
tận hưởngvilla hồ bơi riêng biệt lậpBanyan Tree Lăng Cô
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Tận hưởng du lịch Việt Nam theo cách riêng cùng Viajes Vietnam Asia

Du lịch không chỉ là những chuyến đi thư giãn hay khám phá những danh thắng nổi tiếng, mà còn là hành trình tự khám phá bản thân và kết nối với cộng đồng. Với 15 năm kinh nghiệm, Viajes Vietnam Asia sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, đậm chất riêng khi khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam.

Tận hưởng du lịch Việt Nam theo cách riêng cùng Viajes Vietnam Asia
Tận hưởng hiện tại

Công việc quản lý khách sạn, villa là cơ hội để tôi gặp gỡ được nhiều người. Hôm nay, gia đình anh Tính chị Ngân đến biệt thự thư giãn, nghỉ ngơi. Điều khiến tôi bất ngờ là họ chỉ gồm cặp vợ chồng trẻ cùng hai đứa con trai lên 10 và 7 tuổi, nhưng đã thuê nguyên căn biệt thự trao khóa để cả nhà vui chơi tự do, thoải mái bên nhau.

Tận hưởng hiện tại
Thông tin doanh nghiệp:
Tận hưởng hương vị kẹo đậu phộng Huế truyền thống tại Xưởng bánh kẹo Đại Nhân

Kẹo đậu phộng Huế từ lâu đã là món ăn truyền thống nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích. Với mùi thơm và hương vị béo ngậy đặc trưng, bất kỳ ai khi nếm thử qua đều ấn tượng và khó có thể nào quên. Tự hào là nơi mang đến những gói kẹo đậu phộng chất lượng, Xưởng Bánh Kẹo Đại Nhân đang trực tiếp sản xuất và phân phối kẹo đậu phộng Huế toàn quốc. Được khách hàng tín nhiệm ưu tiên lựa chọn.

Tận hưởng hương vị kẹo đậu phộng Huế truyền thống tại Xưởng bánh kẹo Đại Nhân
Thông tin doanh nghiệp
Tận hưởng âm nhạc theo cách riêng với loa kéo bass Nanomax chính hãng

Nanomax là một thương hiệu thiết bị âm thanh với chỗ đứng vững chắc trên thị trường Việt Nam với những dòng loa đẳng cấp và hiện đại. Khám phá âm nhạc trong không gian của bạn với những trải nghiệm khác biệt về những sản phẩm loa kéo bass của Nanomax.

Tận hưởng âm nhạc theo cách riêng với loa kéo bass Nanomax chính hãng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top