Mới đây, một người bạn của tôi đưa con trai đến bệnh viện để xóa hình xăm trên bắp tay. Năm lớp 10, em từng lén bố mẹ xăm hình con ngựa có cánh, biểu tượng thiên mã Pegasus với mong muốn trông khác biệt và “ngầu” hơn trong mắt bạn bè. Thế nhưng, cũng chính hình xăm ấy lại khiến em trở thành đề tài bàn tán, dè dặt, ngượng ngùng mỗi khi bước ra đường. Người mẹ không giấu được sự hụt hẫng, thất vọng.

Đến năm lớp 12, khi có nguyện vọng thi vào trường quân đội, em và gia đình bắt đầu lo hình xăm trên bắp tay có thể ảnh hưởng đến việc đáp ứng tiêu chuẩn sơ tuyển. Gia đình quyết định chi hơn 12 triệu đồng để đưa con đi xóa xăm, gấp nhiều lần khoản 400.000 đồng trả tiền xăm ban đầu. Quá trình xóa xăm cũng không đơn giản: da bị sưng tấy, sần sùi do cơ địa dễ hình thành sẹo lồi, khiến cậu càng thêm tự ti. Điều khiến bạn tôi trăn trở là con đã quyết định xăm hình khi còn quá trẻ, chưa nghĩ đến những ảnh hưởng đối với việc chọn trường, chọn nghề sau này.

Nhìn nhận công bằng, hình xăm không phải là thước đo phẩm chất hay đạo đức. Người có hình xăm không vì thế được xem là hư hỏng, sống buông thả hay thiếu năng lực làm việc. Tuy nhiên, xã hội cởi mở hơn với nghệ thuật xăm mình không có nghĩa mọi môi trường đều không có những yêu cầu riêng về ngoại hình, trang phục. Một hình xăm nhỏ, kín đáo có thể không ảnh hưởng đến công việc ở nhiều nơi, nhưng hình xăm lộ rõ hoặc mang nội dung nhạy cảm có thể trở thành bất lợi khi ứng tuyển vào những ngành nghề có tiêu chuẩn tuyển chọn đặc thù.

Tại một sàn giao dịch việc làm mới đây, một số doanh nghiệp cho biết không tuyển lao động có hình xăm lớn, lộ rõ trên cánh tay do yêu cầu về diện mạo ở những vị trí thường xuyên tiếp xúc khách hàng. Anh Nguyễn Trọng Tín, Giám đốc Công ty TNHH Thành Phát cho biết: “Dưới góc độ của nhà tuyển dụng, tôi thấy việc có nên để lộ hình xăm nơi công sở còn phụ thuộc vào vị trí và môi trường làm việc, quan điểm của mỗi người; nội dung và cả vị trí của hình xăm trên cơ thể. Tôi không kỳ thị nhưng nếu che được hình xăm quá lớn nơi công sở thì vẫn tốt hơn”.

Một yếu tố khác không thể xem nhẹ là sức khỏe. Xăm mình có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, lây truyền bệnh qua đường máu nếu dụng cụ, mực xăm hoặc quy trình thực hiện không bảo đảm vệ sinh, vô trùng. Trong khi đó, xóa xăm cũng không phải lúc nào đạt kết quả như mong muốn; người thực hiện có thể gặp tình trạng sẹo, thay đổi sắc tố da hoặc còn dấu vết hình xăm.

Từ những hệ lụy ấy, gia đình và nhà trường cần giúp người trẻ cân nhắc kỹ trước khi quyết định xăm mình. Theo thầy Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, khi phát hiện học sinh có hình xăm, nhà trường sẽ tìm hiểu hoàn cảnh, nội dung hình xăm và phối hợp với gia đình để định hướng, giáo dục. Những hình xăm có nội dung phản cảm sẽ được xem xét xử lý theo nội quy và quy định hiện hành; các trường hợp khác ưu tiên tư vấn, giải thích.

Điều cần thiết là giúp người trẻ hiểu những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với sức khỏe và cơ hội nghề nghiệp trước khi quyết định xăm mình. Thể hiện cá tính là lựa chọn cá nhân, nhưng lựa chọn ấy cần đi cùng sự cân nhắc và trách nhiệm với bản thân.