lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

* Sở Văn hóa thông tin và thể thao thành phố Huế;

* Sở Tài chính và Văn phòng UBND thành phố Huế;

* Hội Tù yêu nước thành phố Huế

* Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đan Điền và xã Quảng Điền;

* Họ Phan làng Thủ Lễ - Quảng Điền;

* Quý cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;

* Quý thiền sư;

* Quý bà con thông gia, họ hàng, bạn bè thân hữu đã đến phúng điếu, chia buồn, chia sẻ tang sự và tiễn đưa linh cữu Vợ, Mẹ, Bà chúng tôi là bà TRẦN THỊ THI đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối đã không tránh khỏi điều sơ xuất, kính mong quý vị lượng thứ!

Đồng tang quyến cảm tạ

Chồng: Phan Trai

Trưởng nam: Phan Quốc Thắng