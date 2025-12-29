Hát karaoke gây ồn, coi chừng bị phạt nặng

Công an các phường, xã trên địa bàn TP. Huế đang đẩy mạnh tuyên truyền về việc hạn chế tiếng ồn

Nhiều người dân ý thức tốt

Mới đây, trong ngày giỗ Tổ Thợ nề, anh Lê Văn Bảy, trú tại phường Dương Nỗ tổ chức lễ cúng theo phong tục và mời anh em thợ nề cùng làm việc về nhà chung vui. Khác với mọi năm, năm nay gia đình anh Bảy không thuê loa kéo để vừa dùng tiệc vừa hát karaoke. Sự thay đổi này khiến nhiều người hàng xóm không khỏi bất ngờ, bởi trước đây, mỗi khi gia đình anh tổ chức tiệc lễ thường gắn liền với những cuộc hát hò khá rôm rả.

Chia sẻ về quyết định của mình, anh Bảy cho biết: “Tôi biết hiện nay có quy định rất nghiêm về hát karaoke tại nhà, mức phạt lại cao nên không dám tổ chức hát như trước nữa. Vui thì vui vừa phải để khỏi ảnh hưởng đến hàng xóm”.

Anh Nguyễn Bi, trú tại phường Mỹ Thượng, mới đây cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời người thân, bạn bè về nhà chung vui. Trong lúc cao hứng, sau khi đã sử dụng rượu bia, anh mở nhạc hát karaoke. Thế nhưng, khác với thói quen trước đây thường mở âm lượng lớn và kéo dài từ trưa đến tận tối, lần này anh chủ động giảm âm lượng và chỉ hát trong thời gian ngắn rồi dừng lại.

Anh Bi thẳng thắn: “Hát là để giải trí, nhưng nếu quá to, kéo dài là sẽ bị công an đến nhắc nhở ngay, thậm chí bị xử phạt. Thôi thì giảm lại, hát vài bài cho vui là được”.

Không ít người vẫn bất chấp

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn còn một bộ phận người dân cố tình bất chấp quy định, tổ chức hát karaoke, mở loa kéo với âm lượng lớn, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Tình trạng này thường xảy ra ở vùng ven đô, khu vực nông thôn hoặc trong giới trẻ, nhất là vào các dịp lễ, tiệc tùng...

Từ phản ánh hiện trường ở Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP. Huế cho thấy, không ít người dân kêu ca về việc các hộ dân mở nhạc hát karaoke tại nhà liên tục gây ồn ào, ô nhiễm tiếng ồn cần được xử lý nghiêm.

Trước thực tế đó, cùng với công tác tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng chức năng tại cơ sở cũng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, giữ gìn sự yên tĩnh trong khu dân cư.

Anh Trương Công Quang, cảnh sát khu vực phường Dương Nỗ cho biết: “Thông điệp chúng tôi luôn gửi đến người dân là hãy hiểu đúng pháp luật về hát karaoke để giữ gìn bình yên xóm làng. Hát karaoke là nhu cầu giải trí chính đáng, không phải cứ hát là bị phạt, mà quan trọng là phải có chừng mực, tôn trọng xóm giềng, tuân thủ giờ giấc sinh hoạt chung”.

Siết chặt quy định, xử phạt vi phạm tiếng ồn

Thông qua các nền tảng mạng xã hội và cổng thông tin điện tử, công an các phường, xã trên địa bàn TP. Huế đang đẩy mạnh tuyên truyền về việc hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động ca hát tại khu dân cư. Trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các nội dung liên quan đến quy định hát karaoke tại nhà cũng được phát đi thường xuyên, liên tục.

Theo quy định mới tại Điều 9, Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025) về vi phạm quy định bảo đảm sự yên tĩnh chung, hành vi gây tiếng ồn vượt mức cho phép sẽ bị xử lý theo các quy định về bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo đó, từ ngày 15/12/2025, hành vi hát karaoke hay mở nhạc bằng loa kéo có thể bị xử phạt hành chính ở bất kỳ khung giờ nào trong ngày nếu mức tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho phép, không chỉ riêng vào ban đêm như trước đây.

Mức xử phạt được áp dụng theo Điều 22, Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, dao động từ cảnh cáo đến hàng trăm triệu đồng, tùy theo mức độ vượt ngưỡng tiếng ồn (tính bằng dBA). Đối với tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi so với cá nhân. Việc xử phạt căn cứ vào dữ liệu đo từ thiết bị chuyên dụng do lực lượng chức năng sử dụng.

TP. Huế cũng đã ban hành các quy định về “khung giờ yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn” tại khu dân cư; đồng thời triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND, hướng đến xây dựng môi trường sống “ba không”: không rác, không ồn, không tệ nạn.

Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với việc xử lý nghiêm các hành vi gây tiếng ồn. Chắc chắn, nếu việc kiểm tra, xử phạt được thực hiện thường xuyên, quyết liệt như xử lý vi phạm nồng độ cồn, thì sẽ góp phần hiệu quả trong việc thay đổi thói quen, nâng cao ý thức của người dân trong sinh hoạt hằng ngày.